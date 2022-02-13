فضل قراءة سورة النجم 21 مرة.. أسرار يغفل عنها البعض

فضل قراءة سورة النجم 21 مرة.. تعد سورة النجم من السور التي يبحث كثير من الناس عن فضلها، ومن خلال التقرير التالي نستعرض فضل قراءة سورة النجم 21 مرة ، خاصة في هذا الوقت من الليل والذي يستجاب فيه الذكر ويلبي فيه النداء ويجزل فيه العطاء فكيف لا ونحن في ساعة يتنزل فيها الرحمن الرحيم إلى الدنيا فينادي على المستغفرين والتائبين والطامعين في عطائه.

ذكر الله في الليل

فضل قراءة سورة النجم 21 مرة

سورة النجم واحدة من السور المكية التي نزلت على رسولنا الكريم في مدينة مكة المكرمة، وهي واحدة من أهم السور المفصلة، التي تتواجد في الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم، وعدد آياتها هم 62 آية، وقد نزلت بعد نزول سورة الإخلاص، روى عبدالله بن مسعود أن النبي قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ كفا من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه، وقال: يكفيني هذا، قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافراً، وكان هذا الرجل هو أمية بن خلف، وقال ابن عباس إن النبي سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون.

تبدأ سورة النجم شأن بعض السور بالقسم حيث يقول الله تعالى في أول سورة النجم :"والنجم إذا هوى"، ومن المعروف أن تلك السورة تحتوي على سجدة في آخر آية فيها، وقد نزلت السورة لتكشف زيف ادعاء الكفار أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر أو شخص مجنون، ولهذا أراد المولى عز وجل. أن يثبت أنهم مخطئون، وأن ما ينزل على نبينا هو قرآن من عند المولى عز وجل.

وقد نزلت هذه السورة حتى يثبت الله تعالى أنه لا يمكن لأي إنسان أن يعلم الغيب أو يطلع على ما في المستقبل من غيبيات، وأن المولى تبارك وتعالى وحده من يعلم السر وأخفى.



فضل قراءة سورة النجم 21 مرة

يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بـ فضل قراءة سورة النجم 21 مرة، من أجل قضاء الحوائج، وقيل للزواج، إلا أنه لم يثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، إلا أن فضل السورة فيما يخص قضاء الحاجة فلها فضل كبير في قضاء الحاجة، فمن رغب في الزواج عليه قراءة سورة النجم ودعاء الله بذلك، كما أن فضل تلك السورة مثل باقي السور القرآنية التي لها فضل كبير في تحقيق الدعاء، كذلك أن لها فضل كبير في التعرف على مختلف التعاليم الدينية، وكيفية تطبيق تلك التعاليم، بالإضافة إلى الاستفادة من كافة العبر الموجودة بها.

لم يتم نزول تلك السورة الكريمة على الرسول صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، بل تم نزولها على هيئة عدد من المجموعات، وهذا لأن كل مجموعة كانت تنفرد بحدث ما، تم تطبيق المساواة بين الجنسين في طيات تلك السورة، وأنه لا ينبغي أن يكون هناك فرق في التعامل بين الجنسين، ولا يتم تمييز شخص عن الآخر إلا من خلال عمله في الحياة.

وسورة النجم لها فضل كبير لكونها تضم الكثير من الأحكام التي شرعها المولى عز وجل، وينبغي على كل مسلم العمل بتلك الأحكام، وهذا حتى يتم النجاة من الوصول إلى مرحلة الضلال. تتضمن السورة عدد من الأحكام التي تقدم للإنسان الراحة سواء في الدنيا أو الآخرة.

فضل قراءة سورة النجم 21 مرة

ومن الدروس المستفادة من سورة النجم، ما يلي :

1- التحذير من السير على نهج الكفار والمشركين الذين يقومون بعبادة الأصنام من دون المولى عز وجل وكذلك الحيوانات والأشجار وغير ذلك.

2- توضح السورة ما كانت تتعرض له الأنثى منذ ولادتها من عمليات الدفن أحياء، للاعتقاد الخاطيء من أنهم يجلبون العار لآبائهم.

3- قد بينت سورة النجم المساواة التامة بين الذكر والأنث.

4- بينت أسس العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تقوم وفقًا للتفكير السليم، وأن كل شخص سوف يسأل عن العمل الذي قام به.

5- وضحت أن الباطل والهوى لا ينبغي أن يتواجد في قلب أي شخص مؤمن بالله تعالى، ولسانه دائم ذكر الله، وأن الشخص الصالح يحتاج إلى ثقة كبيرة بنفسه حتى يصل إلى مرحلة ثبات العقيدة، وكذلك الوصول إلى مرحلة الإيمان الحقيقي بالله تعالى.

6- أوضحت السورة أيضًا أن الأمور جميعها بيد المولى عز وجل، حيث أن النجوم في السماء بأمر من الله وإذا أمرها الله تعالى بالسقوط فهي تسقط.

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج مستجاب

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج مستجاب

1. اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيم وتأخر الزواج وبطئه وأسألك أن ترزقني خيرًا مما أستحق من الزوج (الزوجة) ومما اّمل وأن تقنعني وأهلي به (بها).

2. اللهم إني إستعففت فأغنني من فضلك بحق قولك تعالي «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا’ حتي يغنيهم الله من فضله» الآية 33 من سورة النور.

3. اللهم إرزقني الزوجة الصالحة إن أمرتها أطاعتني وإن نظرت إليها سرتني وإن أقسمت عليها أبرتني وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي.

4. اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا ربّ العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

5. اللهم إني أسالك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت .. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اقضي حاجتي.. انسي وحدتي.. فرج كربتي.. اجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فانت بي بصير .



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6. يا مجيب المضطر اذا دعاك..احلل عقدتي ..امن روعتي .

7. اللهم هب لي من لدنك زوجا (زوجة) هينا لينا مرفوعا ذكره في السماء والأرض وأرزقني منه (منها) ذرية طيبة عاجلا غير اّجل إنك سميع الدعاء.

8. اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري وأكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

9. اللهم عجل بقبول دعوتنا.

10. اللهم يا مطلع علي جميع حالاتنا اقض عنا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.

دعاء بعد صلاة الفجر

ومن دعاء بعد صلاة الفجر فقد ورد فيه عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصانا بعملين عقب صلاة الفجر، وهما الاستغفار ثلاث مرات ثم ترديد دعاء بعد صلاة الفجر، حيث إنه قد حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الانصراف من الصلاة على الاستغفار ثلاث مرات والدعاء بعشر كلمات، هي: « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، ومِنْكَ السَّلامُ، تَباركْتَ يا ذَا الجلالِ والإِكْرامِ».دعاء بعد صلاة الفجر لما ورد في صحيح مسلم، عنْ ثوْبانَ -رضي الله تعالى عنه- قَال: كَانَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا انْصرفَ مِنْ صلاتِهِ، استَغْفَر اللَّه ثَلاثًا، وقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، ومِنْكَ السَّلامُ، تَباركْتَ يا ذَا الجلالِ والإِكْرامِ».

ويعد وقت الفجر من أفضل الأوقات التي يتحقق بها دعاء الزواج المستجاب وغيره من الأدعية لطلب الرزق والشفاء من المرض أو انجاب البنين وما نحوها من الأرزاق التي يسعى إليها العباد في حياتهم.

ومن دعاء الزواج المستجاب بعد صلاة الفجر، ما ورد في المسند والسنن عن بريدة قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.

والدعاء بما هو من جوامع الدعاء، وهو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: «رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» وهو يعد من دعاء الزواج المستجاب حيث إن من أهل العلم من فسر الحسنة في الدنيا بالمرأة الحسناء الصالحة، ومنهم علي رضي الله عنه كما ذكر القرطبي، وقيل الآية عامة في جميع نعيم الدنيا، ومن نعيمها المرأة الصالحة الحسناء، وممن مال إلى ذلك الطبري وابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير ولذا يعد هذا من دعاء الزواج المستجاب بعد صلاة الفجر.

وقد صرح أهل العلم بأن الدعاء مستحب مطلقا سواء كان مأثورا أو غير مأثور، ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب لمن دعاه، وقد تعهد بذلك ولم يقيده بلفظ؛ كما قال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» الآية 186 من سورة البقرة، وقال تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» الآية 60 من سورة غافر، ومن دعاء الزواج المستجاب أيضًا ما ورد في الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. رواه مسلم.

وبناء على هذا، فإنا لا نرى حرجا في الدعاء بهذا الدعاء في بعض الأحيان، ولكنه يتعين التنبه إلى أن الالتزام به وترتيب حصول الزواج عليه لمن دعا به كل ذلك مخالف للسنة، بل للداعي أن يدعو به وبغيره، ولا يقتصر حصول المطلوب على الدعاء به، والالتزام بالمأثور من الدعاء والحض عليه والاستغناء به عن غيره هو الأولى في دعاء الزواج المستجاب ، فكم من الأدعية الكثيرة من الكتاب والسنة الجامعة لخيري الدنيا والأخرى تشمل هذه المسألة مثل:

1. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

2. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ماعلمت منه وما لم أعلم.

3. ومنها الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. رواه مسلم من حديث طارق الأشجعي.

ويتعين على الناس السعي في تحصيل العفة بالزواج وأن يستعينوا بالأسباب المشروعة وبالتقوى والعمل الصالح على تحصيل نفقات الزواج مع دعاء الزواج المستجاب ، كما أنه على المجتمعات أن تتعاون على تحقيق ذلك بمساعدة بعضهم بعضها، والسعي في تخفيف المهور وترك التكلف، وبعرض الأولياء نساءهم على من يرتضى دينه، فقال قال الله تعالى: «وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ».