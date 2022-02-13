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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كل ما تريد معرفته عن ماستر الفرامل في السيارة.. صور

ماستر الفرامل
ماستر الفرامل

يعتبر ماستر الفرامل من أهم قطع الأمان والسلامة في السيارات، حيث يعمل على نقل حركة ضغطة القدم التي يقوم بها السائق على دواسة الفرامل إلى ضغط هيدروليكي، وذلك لتوصيله إلى مكابس الفرامل الموجودة في العجلات الأربعة، وذلك من أجل دفع أو جمع تيل الفرامل حول الديسك لإيقاف السيارة بواسطة الاحتكاك، أي أن ماستر الفرامل يعتبر مقبس هيدروليكي.

ماستر الفرامل

كيفية اكتشاف اعطال ماستر الفرامل :

تستوجب بعض الحالات تغيير أو صيانة ماستر الفرامل للحفاظ توازن وعمل الفرامل بشكل سليم من اجل إبقاء السيارة امنة وتعمل بشكل طبيعي، وهذه هي الحالات التي ينبغي فك الماستر وفحصه والقيام بإصلاحه أو تغييره التي عند ملاحظتها:

 

وجود ضعف عام في الفرامل 

 

الفرامل تغوص بسرعة عند الضغط عليها

 

وجود تهريب داخلي أو خارجي 

 

ماهي الأسباب التي تؤدي الى مثل هذه المشاكل ؟ 

تعتبر أبرز الأسباب التي تؤدي لمثل هذه المشاكل هي بداية تهالك السيارة وقدمها حيث أن في أغلب السيارات القديمة تجد ضعف في عمل الفرامل، وتعتبر السيارة القديمة هي التي تعدت ال 300000 كيلومتر، حيث تجد أن أغلب السيارات القديمة يعاني أصحابها من مشاكل الفرامل بكثرة وتتواجد السيارة أغلب الوقت في ورش الصيانة، وهنا تكون السيارة تتطلب نفقات اكثر من اجل الصيانة، لهذ ينصح دائماً بفحص الفرامل باستمرار وعدم إغفالها نظراً لأهميتها من اجل سلامتك وسلامة جميع الركاب.

ماستر الفرامل
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