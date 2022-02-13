عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط: المنطقة العربية تضم 14 دولة من بين الأكثر معاناة من الإجهاد المائي

هالة السعيد
هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المتوسط الإقليمي للحزم التحفيزية لدول المنطقة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 بلغ نحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول بقيمة 95 مليار دولار، وهي نسبة تقل بكثير عن المتوسط العالمي البالغ 22٪ المُقدرة قيمتها بحوالي 19 تريليون دولار.

وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: تخصيص 81.9 مليار جنيه لتنفيذ 1051 مشروعًا تنمويًا بالقاهرة خلال 2021/ 2022

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت عنوان " معًا لتعافي مستدام" والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة  أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وعددًا من الوزراء والسفراء وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.


وأضافت السعيد في كلمتها التي ألقاها عنها د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من التحديات الأخرى التي فرضتها جائحة كوفيد- 19 حاجة الدول للتحول الرقمي وما يرتبط بذلك من توافر التكنولوجيا وتهيئة البنية التحتية اللازمة، فقبل انتشار جائحة كوفيد-19، كان ما يقرب من 350 مليون شخص في المنطقة العربية لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.


وتابعت السعيد أنه إلى جانب كل ذلك، فقد أصبحت التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ حقيقة دامغة فهي قضية بالغة الخطورة خصوصًا مع تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة، موضحه أنه لكل هذه الظواهر البيئية تداعيات سلبية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، وما قد تسببه من موجات من الهجرة والنزوح، موضحه أن تأثيرات ظاهرة تغيّر المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطًا على اقتصاديات تلك الدول، خصوصًا مع زيادة التحديّات في ظل جائحة كورونا.


وأوضحت السعيد أن المنطقة العربية تأتي في القلب من تلك التحديات البيئية خاصًة وأن المنطقة لديها تاريخ ممتد في التعامل مع المناخ القاسي، موضحه أن المنطقة العربية تضم 14 دولة من بين أكثر 20 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم، حيث تبلغ الموارد المائية الداخلية السنوية للمنطقة 6% فقط من متوسط هطول الأمطار السنوي، مقابل متوسط عالمي يبلغ 38%.

 

وأردفت السعيد أنه بينما جاءت أزمة كوفيد- 19 وما تَبعها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ سَبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

أحمد أبو الغيط جائحة كورونا الدكتورة هالة السعيد القطاعات الاقتصادية وزيرة التخطيط البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدهور الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة بعد إصابته بفيروس كورونا

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

التعليم: بدء الترم الثاني السبت القادم.. وإلزام مديري المدارس بـ 20 إجراء

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

التفاصيل الكاملة لمأساة الطفل السوري فواز..رجوع بعد اختطاف وضرب وفدية استمرت شهورا

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

ترشيحاتنا

ب 17 جول.. الأهلي يتفوق عربيا وإفريقيا فى الأكثر تهديفا بالمونديال

أبو العينين: "المواطنة" أمن قومي.. وعلينا الدفاع عنها كرسالة سامية ضد المتشددين

"الشيوخ" يرفض اقتراح إنشاء وحدة لمكافحة التمييز و الحكومة : الوحدة تعمل منذ 2019

بعد تتويج الأهلي بالبرونزية.. موسيماني يتفوق على جوزيه فى مونديال الأندية

السفارة الروسية بالقاهرة : لا نعتزم مهاجمة أي دولة..وواشنطن تسعى لإعادة الهيمنة

صدق أو لا تصدق.. الأهلي لم يخسر مع موسيماني إلا 7 مباريات فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرض الخاص لـ "غدوة".. ابنة ظافر العابدين تخطف الأنظار في أول ظهور

دلتاكرون.. تحذيرات من متحور جديد يجمع بين دلتا وأوميكرون

صحيفة بريطانية تكشف مؤامرة روسيا الخطيرة لغزو أوكرانيا

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

فيديو

كواليس الإفراج عن الطفل السوري المخطوف فواز القطيفان

حاضنة طفلها الصغير..سيدة النعناع تهز قلوب الجميع

هل تواجه مصر موجات جديدة من كورونا بحلول مايو؟ |فيديوجراف

منة حسين فهمي.. كواليس طلاقها للمرة الثالثة ومحاولة انتحارها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ