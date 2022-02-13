عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية يكرم الشيخة نعيمة الأحمد

الشيخة نعيمة الأحمد
الشيخة نعيمة الأحمد

يُكرِّم "الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية" رئيسة "نادي سلوى الصباح للفتاة"، والرئيسة الفخرية لـ"اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح وذلك خلال النسخة الأولى للملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية المقرر إقامته يوم 24 مارس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأعربت الشيخة نعيمة، في تصريح صحافي، عن شكرها للملتقى، المقرر إقامته في 24 مارس المقبل بمقر الجامعة العربية في القاهرة، مُؤكدة تشرُّفها بالتكريم، ومنوِّهةً بجهود القائمين على الملتقى، الذي سيشهد عدداً من البرامج والأنشطة المتعلقة برياضة المرأة، كما يكرِّم نخبة من الشخصيات الرياضة النسائية البارزة من مختلف الدول العربية.

ولفتت الشيخة نعيمة إلى أن ما تؤدِّيه من مهام في خدمة الرياضة النسائية الكويتية والخليجية والعربية، "هو واجب وطني أتشرَّف بأدائه، ولا أنتظر من ورائه تكريماً ولا جوائز"، لكنها أشارت، في المقابل، إلى أن "اعتزازي بتكريمي في هذا المحفل الرياضي الكبير، نابعٌ من كونه تكريماً وتقديراً للجهود الكبيرة التي قدمتها، ولاتزال، دولة الكويت في سبيل تطوير رياضة المرأة العربية ودفعها قُدماً في المحافل الدولية الكبرى، وارتقائها إلى مصاف العالمية".
 

وفي هذا السياق، تطرقت الشيخة نعيمة إلى استقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الأربعاء الماضي، الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كأس صاحب السمو أمير البلاد لكرة القدم، مشيرة إلى تأكيد سموِّه أن "قيادة دولة الكويت، وكل المسؤولين فيها، لاسيما المعنيون بشؤون الرياضة، حريصون كل الحرص على الاهتمام بكل أنواع الرياضة والارتقاء بها وصولاً إلى المنافسة الإقليمية والدولية، وتحقيق إنجازات تليق بمكانة الكويت وسمعتها، من خلال إعادة الرياضة في الكويت إلى سابق عهدها".

وختمت الشيحة نعيمة تصريحها، راجية التوفيق للملتقى في تحقيق هدفه الأسمى، وهو الارتقاء بمستوى الرياضة النسائية العربية في الميادين كافة، والدفع بها إلى أعلى المراتب القارية والعالمية.

وتنطلق النسخة الأولى من  ملتقى رياضة المرأة العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس 2022، ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في المجالات المختلفة للرياضة سواء في مجال الممارسة العالمية والأولمبية، أو في مجالات الإدارة الرياضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

4 لاعبين مطرودون من جنة كيروش.. هل يضم البرتغالي أحدًا منهم قبل مباراة السنغال

مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بينهم والدته

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

مجلس الشيوخ يقر إجازة أبوة للوالد لمدة يوم واحد

ترشيحاتنا

ألمانيا تحذر: التصعيد العسكري حول أوكرانيا قد يتحول إلى حرب واسعة تشمل أوروبا

على رأسهم كريم بنزيما.. قائمة ريال مدريد لمباراة باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم على بيرنلي بهدف في الشوط الأول

"البنتاجون": لا تأكيد على تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا الأربعاء القادم

بعد إعادة انتخابه.. رئيس ألمانيا يحذر بوتين من غزو أوكرانيا

أسعار العملات العربية في بنك مصر بختام تعاملات الأحد 13 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

شابة مسلمة تحصد 5 ميداليات ذهبية في أصعب لغة هندية.. من هي غزالة؟

فيديو

تسبب الوفاة.. حقيقة تداول أدوية مغشوشة في الصيدليات |فيديوجراف

الحقنة بـ 130 ألف جنيه.. تفاصيل مرض وعلاج حمو بيكا| فيديو

بعد 3 أشهر من الرعب.. شاهد| فواز قطيفان يعود لأسرته

بعد تشبيهها بطليقته مي حلمي.. خطيبة محمد رشاد الجديدة ترد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ