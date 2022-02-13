الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية يكرم الشيخة نعيمة الأحمد

يُكرِّم "الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية" رئيسة "نادي سلوى الصباح للفتاة"، والرئيسة الفخرية لـ"اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح وذلك خلال النسخة الأولى للملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية المقرر إقامته يوم 24 مارس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأعربت الشيخة نعيمة، في تصريح صحافي، عن شكرها للملتقى، المقرر إقامته في 24 مارس المقبل بمقر الجامعة العربية في القاهرة، مُؤكدة تشرُّفها بالتكريم، ومنوِّهةً بجهود القائمين على الملتقى، الذي سيشهد عدداً من البرامج والأنشطة المتعلقة برياضة المرأة، كما يكرِّم نخبة من الشخصيات الرياضة النسائية البارزة من مختلف الدول العربية.

ولفتت الشيخة نعيمة إلى أن ما تؤدِّيه من مهام في خدمة الرياضة النسائية الكويتية والخليجية والعربية، "هو واجب وطني أتشرَّف بأدائه، ولا أنتظر من ورائه تكريماً ولا جوائز"، لكنها أشارت، في المقابل، إلى أن "اعتزازي بتكريمي في هذا المحفل الرياضي الكبير، نابعٌ من كونه تكريماً وتقديراً للجهود الكبيرة التي قدمتها، ولاتزال، دولة الكويت في سبيل تطوير رياضة المرأة العربية ودفعها قُدماً في المحافل الدولية الكبرى، وارتقائها إلى مصاف العالمية".



وفي هذا السياق، تطرقت الشيخة نعيمة إلى استقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الأربعاء الماضي، الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كأس صاحب السمو أمير البلاد لكرة القدم، مشيرة إلى تأكيد سموِّه أن "قيادة دولة الكويت، وكل المسؤولين فيها، لاسيما المعنيون بشؤون الرياضة، حريصون كل الحرص على الاهتمام بكل أنواع الرياضة والارتقاء بها وصولاً إلى المنافسة الإقليمية والدولية، وتحقيق إنجازات تليق بمكانة الكويت وسمعتها، من خلال إعادة الرياضة في الكويت إلى سابق عهدها".

وختمت الشيحة نعيمة تصريحها، راجية التوفيق للملتقى في تحقيق هدفه الأسمى، وهو الارتقاء بمستوى الرياضة النسائية العربية في الميادين كافة، والدفع بها إلى أعلى المراتب القارية والعالمية.

وتنطلق النسخة الأولى من ملتقى رياضة المرأة العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس 2022، ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في المجالات المختلفة للرياضة سواء في مجال الممارسة العالمية والأولمبية، أو في مجالات الإدارة الرياضية.