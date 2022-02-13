بمشاركة صلاح وماني.. ليفربول يخطف فوزا مهما أمام بيرنلي

حقق فريق ليفربول فوزا مهما على بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد فابينيو لليفربول من ركنية في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

ووصل ليفربول للنقطة 54 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الـ14 في المركز الأخير وله 4 مباريات مؤجلة.

وعاد النجم المصري محمد صلاح والأسد السنغالي ساديو ماني إلى تشكيل ليفربول الأساسي، بعد غياب أكثر من 40 يوما بسبب مشاركتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

ودخل ليفربول بتشكيل مكون من:

أليسون بيكر، أندي روبيرتسون، جويل ماتيب، فان دايك، ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، نابي كيتا، فابينيو، ساديو ماني، فيرمينو محمد صلاح.