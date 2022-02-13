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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأربعاء المقبل.. عزاء الموسيقار الموجي الصغير بالحامدية الشاذلية

الموجي الصغير
الموجي الصغير

أعلنت أسرة الموسيقار الراحل الموجي الصغير موعد ومكان العزاء بعد يومين من وفاته المفاجئة وتشييع جنازته بحضور محبيه. 

وكتب أحمد الموجي عبر فيسبوك قائلا: "سيقام عزاء خالي الحبيب الموجي الصغير يوم الأربعاء القادم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين عقب صلاة المغرب". 

وفاة الموجي الصغير 

أعلنت الدكتورة غنوة الموجي ابنة الموسيقار الراحل محمد الموجي وفاة شقيقها “الموجي الصغير”، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك يوم الجمعة الماضي.

وكتبت غنوة الموجي قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله"، في حين حرص متابعيها على تقديم واجب العزاء لها ولأسرتها.

وكان آخر ما شاركه الموجي الصغير نجل الملحن محمد الموجي عبر حسابه على موقع فيسبوك، هو عزاء ونعي للكاتب الراحل ياسر رزق، وهالة توفيق الدقن. 

وكان الموجي الصغير موسيقار، ومتخرج من المعهد العالي للموسيقى وينحدر من عائلة فنية كبيرة تضم الموسيقار يحيى الموجي، وشقيقته غنوة الموجي الدكتورة بالمعهد العالي للموسيقى العربية. 

أثرى والده الراحل الموسيقار محمد الموجي الموسيقى والغناء المصري والعربي بالعديد من الألحان، التي قدمها لأم كلثوم وعبد الحليم، وفايزة أحمد.

الموجي الصغير وفاة الموجي الصغير محمد الموجى غزاء الموجي الحامدية الشاذلية

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