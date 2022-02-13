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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

تعرف على المعدلات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدمياط

اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المعدلات التنفيذية للمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، وذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته اليوم بحضور ممثلى الجهتين الاستشارية و المُنفذة لمشروعات المبادرة و رئيسى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط..

وفى مستهل الاجتماع،، تم استعراض البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات قطاع الصرف الصحي بعدد من القرى، وذلك لوضع خطة محددة تتضمن مواعيد إنتهاء الأعمال بذلك القطاع، تمهيدًا للبدء فى تنفيذ العمليات الخاصة بباقى المرافق..

وبحثت "المحافظ" الموقف النهائى بمخطط مد شبكات المرافق بقرى اللوزى وتفتيش ثان والمحمدية، حيث وجهت بتقديم تقرير يتضمن الجدول الزمنى الخاص بأعمال شبكات الكهرباء بتلك القرى، وذلك للبدء فى عمليات الرصف بهم..

كما اطلعت "المحافظ" على الوضع المُتعلق بالكبارى، حيث تم الانتهاء من تأهيل ٦ كبارى لترع البنك وأم عامر وكفر سليمان، وأيضاً الوضع النهائى لتوفير أراضى لإقامة عدد من المشروعات..

وفى سياق متصل ،، وجهت "محافظ دمياط" بإعداد تقرير يتضمن القرى التى تم الانتهاء من مشروعات المرافق بها، للبدء فى إجراءات الاستلام الابتدائي لهم من قبل اللجنة المقرر تشكيلها لتضم عدد من الجهات المعنية، مؤكدة على البدء في خطوات إدخال المرافق للمبانى والمنشآت الحكومية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة..

وأكدت "الدكتورة منال عوض" على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات لإزالة كافة المعوقات والاسراع بالمعدلات التنفيذية لجميع المشروعات المدرجة بهذا المشروع القومى الضخم...

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