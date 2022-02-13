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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة الإسكندرية تطلق قافلة زراعية بيطرية تربوية إلى قرية العلا ببرج العرب

قافلة طبية وتوعوية
قافلة طبية وتوعوية لجامعة الإسكندرية ببرج العرب

انطلقت اليوم الأحد القافلة الثالثة لجامعة الإسكندرية خلال شهر فبراير الجاري ضمن سلسلة القوافل المجتمعية التي تطلقها الجامعة ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك برعاية ودعم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قافلة اليوم اختصت بالجانب الزراعي والبيطري والتربوي لخدمة المواطنين بقرية العلا بمنطقة بنجر السكر بمدينة برج العرب.

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وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الجانب الزراعي أهتم بتنفيذ عدد من الأنشطة وورش عمل عن المبيدات الزراعية وتقنين استخدامها، والتعريف بأسماء المبيدات والمقاومة الحيوية ومقاومة الحشائش، وأخرى للتعريف بأمراض النبات التى تعانى منها المنطقة.

كما تم عقد ورشة عمل عن تسمين الدواجن مع المزارعين والمنتجين لدجاج التسمين، تم خلالها تقديم استشارات لبعض المزارعين والمنتجين لمشاريع تسمين الدواجن، وورشة عمل عن دورة تسمين الدجاج الأبيض، وورشة عمل عن المشاريع الصغيرة عن منتجات الالبان وتم الرد على بعض الاسئلة والمناقشات عن منتجات الالبان، وورشة عمل عن المشاريع الزراعية المختلفة والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية المتاحة للمنطقه مثل الطماطم وبنجر السكر وغيرها من المنتجات الزراعية وعمل صلصة الطماطم والطماطم المجففة.

وبالنسبة للجانب البيطري تم  الكشف على عدد كبير من الحيوانات من ماشية واغنام وخيول ودواجن من جانب اساتذه الطب البيطرى وتم تشخيص وعلاج العديد من الامراض الباطنة ومشاكل نقص الخصوبة وتشخيص الحمل وإجراء عدد من العمليات الجراحية البيطرية .

فيما قام المدير التنفيذي لمركز تعليم الكبار بكلية التربية بعقد امتحان فوري لأهالي القرية لمحو الأمية.

 شارك في القافلة، وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهم الدكتورة ايمان عياد زراعة سابا باشا والدكتور وائل بهجت كلية الطب البيطري وعدد من أساتذة كليات الزراعة بالشاطبى وسابا باشا والتربية والطب البيطري وطلاب الكليات المختصة.

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