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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فخامة النجمة الثلاثية.. نظرة شاملة لـ مرسيدس جي كلاس موديل 2022 بالسعودية|صور

فخامة النجمة الثلاثية
فخامة النجمة الثلاثية .. نظرة شاملة عن مرسيدس جي كلاس

تعتبر النسخة جي كلاس موديل 2022 من مرسيدس، واحدة من أفخم السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث تقدم داخل السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات، والتي تشمل حزمة من القدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل فئة.

 

 مرسيدس جي كلاس موديل 2022

الأداء الفني للسيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2022

 

تضم السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2022 محرك 4000 سي سي 8 سلندر، يضخ قوة قدرها 422 حصانا، وعزم دوران يبلغ 610 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة دفع كلي، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كم/ساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 5.8 ثانية.

 مرسيدس جي كلاس موديل 2022

وحصلت أيضًا السيارة على محرك أعلى تجهيزًا بنفس عدد الاسطوانات والسعة اللترية، ولكنه قادر على انتاج قوة قدرها 585 حصانا، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية تنطلق السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2022 من نقطة السكون 0 حتى تصل لـ 100 كم/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية.

القياسات الخارجية وتصميم السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2022 

 

جاءت السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2022 بنسبة طول كلي بلغت 4.613 متر، وبعرض يبلغ 1.984 متر، و 1.969 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.890 متر، وتضم السيارة عجلات رياضية ذات تصميم متعدد الأضلاع، وشبكة من فتحات هوائية طولية يتوسطها شعار النجمة الثلاثية الشهيرة، ومصابيح دائرية LED، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية.

 مرسيدس جي كلاس موديل 2022

التجهيزات الداخلية للسيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2022 

 

تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، مع مقاعد من الجلد الفاخر مع تحكم كهربائي قابلة للتسخين والتبريد، ومصابيح ترحيب، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، وقفل مركزي للابواب، وخاصية المفتاح الذكي، ومقود حركة متعدد الوظائف قبل للامالة، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، إلى جانب نظام صوتي وترفيهي.

رسيدس جي كلاس موديل 2022 

أسعار السيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2022 في السعودية 

 

الفئة الأولى مرسيدس بنز جي-كلاس 2022 G500 بقيمة قدرها 502,785 ريال.

الفئة الثانية مرسيدس بنز جي-كلاس 2022 G63 بقيمة قدرها 691,994 ريال.

مرسيدس جي كلاس موديل 2022 جي كلاس موديل 2022 مرسيدس جي كلاس موديل 2022

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