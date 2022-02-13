مناوشات أوكرانيا وروسيا.. محمد الباز يكشف الإجراءات المصرية لتأمين مخزون القمح

أكد الاعلامي محمد الباز، أن البعض تحدث عن حالة التوتر بين أوكرانيا وروسيا، تأثير هذا التوتر على مصر في ملف القمح، خاصة أن مصر تستورد كميات كبيرة من القمح من روسيا وأوكرانيا.



وأضاف محمد الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، مساء اليوم الأحد، أن وزير التموين علي المصيلحي كان في أسيوط اليوم، وتحدث عن التوترات بين روسيا وأكورانيا، وأكد أن مصر لديها مخزون جيد من القمح يكفينا 4 إلى 5 شهور قادمة، وهذا المخزون جيد جدا.



وأشار "محمد الباز"، إلى أن وزير التموين أكد أنه في إطار التطمين، أكدت الحكومة أيضًا أخذ إجراءات احتياطية لتأمين مخزون القمح، وصرحت بأنه يكون هناك تعدد للدول التي نستورد منها القمح.



وأوضح، أن المناوشات بين أوكرانيا وروسيا تصيب السوق العالمي بحالة عدم يقين، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض السلع، منوها أن ما يخصنا في الأمر أن لدينا مخزون جيد من القمح ولا يوجد تأثير على مصر في هذا الملف.

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