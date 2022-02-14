روسيا ترفض المشاركة في جلسة مهمة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، عن عدم مشاركتها في جلسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي طلبت دول البلطيق انعقادها.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول الأمن الأوروبي والحد من التسلح، قسطنطين جافريلوف، اليوم الإثنين، إن روسيا لن تشارك في جلسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي طلبت دول البلطيق انعقادها.

وكانت الرئاسة البولندية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الإثنين، ذكرت أن الجلسة التي طلبت دول البلطيق وبيلاروس وعدد من الدول انعقادها على خلفية "نشاط عسكري غير معتاد" ستنعقد في تمام الساعة (17.00 بتوقيت موسكو).

يأتي ذلك في وقت حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وشنت سلسلة من المناورات العسكرية في المنطقة، لكنها تقول إنه ليس لديها خطط لغزو كييف.

وحثت أكثر من 10 دول مواطنيها على مغادرة أوكرانيا، وسط تحذيرات قوى غربية من اجتياح روسي وشيك لكييف.

وتريد موسكو ضمانات من الغرب بأن الناتو لن يسمح لأوكرانيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى بالانضمام كأعضاء، وأن يوقف الحلف نشر الأسلحة في أوكرانيا ودحر قواته من أوروبا الشرقية، إلا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يرفضان رفضًا قاطعًا هذه المطالب.