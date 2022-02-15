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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرق مركب صيد في الإسكندرية.. صراخ وعويل للأهالي والبحث جار عن جثتين..شاهد

صراخ وعويل الأهالي
صراخ وعويل الأهالي بعد حادث غرق مركب في أبوقير

حادثة مفجعة وقعت في منطقة أبوقير، شرقي الإسكندرية، حيث غرق مركب صيد يحمل أربعة صيادين، عُثر على جثتين لأخوين، هما أحمد علي حماد، ومحمد علي حماد، إحداهما بالمعدية بمحافظة البحيرة على بعد 10 كم من مكان الغرق، والثاني انتشلته مركب صيد بالقرب من المعدية أيضًا.

ولا يزال البحث جاريًا حتى الأن عن الجثتين الباقيتين، وهما لطفل يدعى اسماعيل حسن علي، 15 سنة، طالب بالإعدادية، وعبدالله خميس، شاب من منطقة المعمورة.

وخيم الحزن على منطقة أبوقير شرقي الإسكندرية، وسط عويل وصراخ من أهالي الضحايا الذين طالبوا، في حوارهم مع صدى البلد، بسرعة البحث عن الجثامين واستخراجهم حتى تهدأ النار المشتعلة في قلوب أهاليهم.

والمركب يسمى مركب الريس علي حماد، الشهير بعلي التلت، والصيادين هم احمد على حماد، ومحمد على حماد، واسماعيل حسن على، وعبدالله خميس.

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وقد خرج جثمان أحمد علي حماد، حيث كان معلقًا على خشب المركب الغارق بالمعدية بمحافظة البحيرة على بعد 10 كم من مكان الغرق.

كما انتشلت أحد المراكب بالقرب من منطقة المعدية بالبحيرة جثة محمد علي حماد الاخ الثاني الذى لقى مصرعه فى حادث مركب الصيد بجزيرة نيلسون في منطقة أبوقير وتم انتشال الجثمان وإبلاغ الشرطة لاتخاذ اللازم.

‎ ‎وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير في الإسكندرية، في تصريحات لصدى البلد، إنه أرسل فريقًا من الغواصين المتطوعين، فور تلقى بلاغًا من الأهالي بالواقعة، وعلى الفور أرسل فريقًا يجري أعمال البحث في مكان الغرق بالقرب من جزيرة نيلسون.

‎وأضاف المالحي أن الرياح شديدة والبحر أمواجه عالية، والمكان ملئ بالصخور، والرؤية منخفضة، مما أدى إلى صعوبة البحث عن الجثامين الثلاثة المتبقية، مرجعًا سبب انقلاب المركب نتيجة ارتفاع الأمواج ، حيث كان موج البحر مرتفعًا للغاية.

‎وأشار إلى عمق البحر في مكان الغرق يتراوح بين 10 إلى 13. مترًا، وأن الرؤية في هذا المكان صعبة.

‎وأكد أنه تم إبلاغ فريق الإنقاذ النهري بالإسكندرية من أجل تكثيف البحث، حيث من المتوقع أن تبتعد الجثث عن موقع انقلاب القارب بسبب الرياح.

الاسكندرية غرق مركب مركب صيد الصيادين محافظة البحيرة أبوقير

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