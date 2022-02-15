بمقدم 80 ألف جنيه ..احجز وحدة في مشروع جنة اليوم

تفتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، باب الحجز اليوم، لعدد 1104 وحدات سكنية بمشروع جنة في مدينة القاهرة الجديدة، لفئة الإسكان المتوسط والمتميز.

وحددت الوزارة مساحات مشروع جنة، التي تتراوح بين 100 إلى 150 مترا، علما بأن مقدم حجز مشروع جنة هو 80 ألف جنيه، إضافة إلى 500 جنيه مصاريف التسجيل.

ويلتزم الشخص بسداد دفعة التعاقد، والتي تبلغ نسبتها حوالي 20% من قيمة الوحدة التي يتجاوز سعرها 1.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسجل المصاريف الإدارية حوالي 1.5% من قيمة الوحدة تسدد عند التعاقد، فضلاً عن وديعة الصيانة التي تبلغ 5%.



وأوضحت الوزارة أن مشروع جنة يشمل 1980 وحدة سكنية، ويتوزع في 5 مدن جديدة، وهي المنيا الجديدة، والقاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، والشروق، والعبور.



خطوات التسجيل الاليكتروني

ويتم تقديم طلب حجز الوحدة السكنية لشقق دار مصر وسكن مصر وجنة عن طريق الدخول على البوابة الالكترونية لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية :

1-تسجيل حساب خاص بصاحب الطلب وتحميل المستندات المطلوبة للحجز على البوابة الالكترونية خلال الفترة من 15-2-2022 حتى 8-3-2022 وفقا للخطوات التالية:

الدخول على الموقع الالكتروني للصندوق http://nch.shmff.gov.eg ثم الضغط على " حجز وحدات دار مصر/سكن مصر/جنة".



استعراض كراسة الشروط وطباعتها والاطلاع على كافة الشروط والاجراءات وتفاصيل بيانات الوحدات المطروحة.



في حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم المتقدم صاحب الطلب – مسدد إيصال جدية الحجز والموقع على استمارة حجز الوحدة السكنية – بإنشاء حساب خاص بالضغط على تسجيل مستخدم جديد من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته.



بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية sms لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع حيث تتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.



تقديم طلب حجز وحدة سكنية ، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنة بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة غن وجدت طبقا للبيانات المحررة باستمارة الحجز.



يقوم صاحب الطلب بارفاق المستندات المطلبة للحجز (بصيغة pdf) فى ملف واحد.



بعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل صاحب الطلب الى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة ” تم ارسال طلبكم بنجاح”.



2- سداد مصروفات التسجيل ومبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالمشروع، بحيث يم السداد على نفس الرقم القومي المسجل به الحساب ، خلال نفس الفترة المشار اليها.

3- اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية بالدخول على البوابة الإلكترونية خلال فترتين.

الفترة الأولى من 15-3-2022 حتى 16-3-2022 للعملاء المتقدمين سابقا بالاعلان الأول ولم يقومموا بحجز وحدة سكنية ولم يقوما باسترداد مقدم جدية الحجز فقط، أما الفترة الثانية من 17-3-2022 حتى 24-3-2022 لكافة المتقدمين.

