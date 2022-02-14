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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يؤكد حجم المسؤولية الملقاة على مصر في دورة مؤتمر المناخ

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مصر في الدورة القادمة للمؤتمر كمنعطف دقيق في قيادة العمل الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الدى عقده شكرى اليوم الاثنين، مع الأمينة التنفيذية للاتفاقية "باتريسيا إسبينوزا" وذلك في إطار التحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر COP27.

 

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير أشار إلى إعتزام مصر العمل على تحقيق التطلعات المنوطة بالمؤتمر القادم من خلال تفعيل الالتزامات والتعهدات في هذا الشأن، لاسيما ما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتمويل مساعي الدول النامية لبناء القدرة على تحملها ولتنفيذ التزاماتها ذات الصلة، فضلًا عن اتخاذ خطوات فعلية اتصالًا بالإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.

 

وأضاف أن الوزير شكري أثنى على دور السكرتارية في إنجاح مؤتمر COP26 بجلاسجو، مشيراً إلى أن مصر ستستغل الزخم ومخرجات المؤتمر للبناء عليها في COP27، ومن ثم التطلع للعمل مع سكرتارية الاتفاقية خلال الفترة القادمة لإنجاح هذه الدورة.

 

كما أطلع الوزير شكري الأمينة التنفيذية على الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الوطنية التي تم تشكيلها للتحضير لاستضافة المؤتمر.

 

ومن جانبها، وجهت الأمينة التنفيذية الشكر على الجهود التي تبذلها مصر لإنجاح المؤتمر القادم، مؤكدة على تطلع السكرتارية لاستمرار العمل مع مصر من أجل خروج COP27 بالنتائج المرجوة في هذا الشأن.

وزير الخارجية سامح شكري الأمم المتحدة تغير الم ناخ تغير المناخ السفير أحمد حافظ

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