مذيعة قناة الزمالك تشارك في مسلسل قواعد الطلاق الـ45.. صور

ظهرت إنجي يحيى مذيعة برنامج نهارك أبيض الذي يذاع عبر فضائية الزمالك، خلال أحداث مسلسل قواعد الطلاق الـ ٤٥ والذي يقوم ببطولته إنجي المقدم وهيدي كرم وعمر الشناوي وسالي شاهين..

إنجى تقوم بدور شخصية عليا طليقة يوسف الذي يقوم بدوره عادل الطيب زوج فريدة التي تقوم بدورها انجي المقدم، ودورها يقوم حول بعض الأمور الاستفزازية لفريدة خلال أحداث المسلسل..

ظهور إنجي في العمل الدرامي لاقي إعجاب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونها حققت أيضا ظهور مميز خلال منبر قناة الزمالك عبر برنامج نهارك أبيض والذي أكمل عامه الأول.

0f8489d4-3448-4b15-93ed-081ccd5d92c3

6f8ebf35-edf4-4d45-9e0e-250ab88b17b8

8e68b4dc-0487-44d1-a973-49946cbbf069

74c4b49a-b21f-410f-b784-a6ed13dee972