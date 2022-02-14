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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مذيعة قناة الزمالك تشارك في مسلسل قواعد الطلاق الـ45.. صور

صدى البلد

ظهرت إنجي يحيى مذيعة برنامج نهارك أبيض الذي يذاع عبر فضائية الزمالك، خلال أحداث مسلسل قواعد الطلاق الـ ٤٥ والذي يقوم ببطولته إنجي المقدم وهيدي كرم وعمر الشناوي وسالي شاهين..

إنجى تقوم بدور شخصية عليا طليقة يوسف الذي يقوم بدوره عادل الطيب زوج فريدة التي تقوم بدورها انجي المقدم، ودورها يقوم حول بعض الأمور الاستفزازية لفريدة خلال أحداث المسلسل..

ظهور إنجي في العمل الدرامي لاقي إعجاب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونها حققت أيضا ظهور مميز خلال منبر قناة الزمالك عبر برنامج نهارك أبيض والذي أكمل عامه الأول.

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مذيعة قناة الزمالك تشارك في مسلسل قواعد الطلاق الـ45.. صور

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