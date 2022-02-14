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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 3 مشروعات.. الإسكان: طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري غدا.. فيديو

مشروعات الإسكان
مشروعات الإسكان

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان،  إنه سيتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسيلم الفوري وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % مناقصة. 

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "يبدأ  التسجيل وإتاحة كراسات الشروط لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، غدا الثلاثاء،  15 فبراير الجاري على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري".

وأشار: "المساحات متنوعة وفي مدن كثيرة،  ويشمل الطرح وحدات سكنية بـ3 مشروعات، وهي "سكن مصر "، و"دار مصر"، و"جنة".

وأوضح  المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان،: "هذه المشروعات تأتي  تماشيا مع سياسة الدولة في خلق فرص تملك وحدة سكنية في كل المدن الجديدة".

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