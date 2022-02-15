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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الجهاز الفني واللاعبون واتحاد الكرة والإعلام مسئولون عن تأهل المنتخب للمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المرحلة المقبلة يجب أن يكون هناك اتحاد وتكاتف من الجميع من أجل تحقيق حلم مصر بالتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.


وقال شبانة  مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية   ETC  : الفترة المقبلة يجب أن يكون هناك تكاتف من 5 عناصر هي الجهاز الفني للمنتخب والإداري والطبي واللاعبين واتحاد الكرة والإعلام والجماهير وأجهزة الدولة من أجل تحقيق حلم المصريين.


وتابع أن مواجهتي منتخب مصر في المرحلة الحاسمة لتصفيات المونديال مع السنغال صعبة ويجب أن يكون هناك تكاتف من أجل تحقيق الحلم بالتأهل للمونديال.

في سياق آخر ، استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي السنغال المقرر إقامتهما يومي 23 و29 مارس المقبل في المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر خلال أحد أيام 10 أو 11 أو 12 مارس المقبل حسب جدول مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الإفريقية .

ويسعى كيروش إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهتي السنغال ، من أجل الفوز بهما والسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم .

وبدأ البرتغالي كارلوس كيروش ، التحضير من الآن لمواجهتي السنغال المقرر إقامتهما في شهر مارس المقبل ضمن المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .

وكلف كيروش جهازه المعاون المكون من روجيريو سانتو وضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري بمتابعة جميع مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار أفضل العناصر الممكنة ضمن قائمة المنتخب لخوض مباراتي السنغال، مؤكدا أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع خلال الفترة المقبلة .

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