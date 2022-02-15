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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاك لـ مينسك..

الاتحاد الأوروبي يدين دعوة الدوما الروسي للاعتراف بـ دونيتسك ولوجانسك

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة لقرار مجلس الدوما الروسي بدعوة إلى الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك شرق أوكرانيا.

وكان مجلس الدوما الروسي، صوت اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع مقترح للرئاسة للاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

الدوما الروسي يصوت لرفع مقترح لـ بوتين للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

«الدوما» الروسي يصوت لصالح مشروع قرار للاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك

وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة قرار مجلس الدوما الروسي بتقديم دعوة إلى الرئيس بوتين للاعتراف بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في ولايتي دونيتسك ولوهانسك بأوكرانيا ككيانات مستقلة"، مضيفًا أن هذا الاعتراف سيكون انتهاكا واضحا لاتفاقيات مينسك.

وفي تغريدة أخرى، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، داعيًا روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها والانخراط في إطار نموذج نورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثية

يذكر أن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أكد اليوم الثلاثاء، أن إرسال الدعوة للرئيس فلاديمير بوتين، للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من جانب واحد سيتم على الفور.

وكان نوابا عن الحزب الشيوعي لروسيا طلبوا يوم 19 يناير الجاري، توجيه مشروع اعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية إن الاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد، كدولتين مستقلتين سيساعد في حماية شعوبهما من التهديدات الخارجية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

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