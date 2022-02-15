حاكم دبي خلال لقاء أردوغان: التعاون مع تركيا يسهم في ترسيخ أسس الأمن بالمنطقة

استقبل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل إلى البلاد أمس الاثنين، في زيارة رسمية إلى الإمارات يشارك خلالها في احتفالات بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، رحب حاكم دبي، بالرئيس أردوغان في بلده الثاني الإمارات، والوفد المرافق، خلال اللقاء الذي جرى في مبنى القادة بمقر إكسبو، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأكد الشيخ بن راشد أهمية الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين لما لها من أثر في إعطاء زخم قوي ومتجدد للعلاقات الثنائية، بما يمهد الطريق لمزيد من التقارب الإيجابي ضمن جميع المسارات السياسية والاقتصادية والمعرفية، ويحفز على اكتشاف قنوات فعالة لمضافرة الجهود الرامية إلى تحقيق الخير والرفاه للشعبين وخدمة تطلعاتهما، وكذلك تطلعات جميع شعوب المنطقة لمستقبل يعمه الاستقرار والرخاء والازدهار.

وبحث الجانبان مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، والكيفية التي يمكن من خلالها الوصول إلى مستويات أعلى من التنسيق والتعاون البناء لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتنموي، فضلا عن تضمين القطاع الخاص وتشجيعه على اكتشاف مزيد من فرص التعاون خاصة في القطاعات الحيوية التي تضمنتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الموقعة بين الجانبين وتغطي مجالات الاستثمار والصحة والزراعة والنقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والمناخ والثقافة والشباب وغيرها.

وأعرب حاكم دبي عن تطلع الإمارات إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون القائم على مراعاة المصالح المشتركة للشعبين الصديقين والساعي إلى إيجاد البدائل اللازمة لمعاونة الدولتين على تحقيق أعلى مستويات الرفاه والرخاء والتقدم لشعبيهما، وذلك التزاماً بنهج الانفتاح والرغبة في توثيق جسور الشراكة الاستراتيجية مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، وبما تفرضه الظروف العالمية الراهنة وما تتطلبه المرحلة المقبلة من زيادة حجم التعاون، سعياً للوصول إلى مستقبل خال من التحديات وحافل بالفرص للجميع.

وأكد تقدير الإمارات للدور المحوري الذي تضطلع به تركيا برئاسة الرئيس أردوغان على الصعيدين الإقليمي والدولي، منوهاً أن التعاون الإماراتي التركي من شأنه المساهمة بصورة إيجابية ومؤثرة في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، وأهم الموضوعات محل الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان توافق وجهات النظر حول أهمية إيجاد البدائل السلمية الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار المنطقة، ونشر أسباب السلام والتعاون في أرجائها.

من جانبه، أعرب أردوغان عن بالغ امتنانه لما وجده من حفاوة وحسن استقبال وكرم الضيافة في دولة الإمارات، مؤكداً اعتزازه بهذه الزيارة وأمله أن تشكل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الثنائية وبما يخدم مصالح الدولتين ويرقى إلى مستوى طموحات الشعبين في شتى المجالات التنموية.

ولفت إلى أهمية العمل المشترك من أجل إفساح المجال أمام الأفكار والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق تقدم نوعي في مضمار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأكد اعتزازه بمشاركة بلاده في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي أثنى على مستوى تنظيمه الرفيع، منوهاً بقيمة الحدث العالمي الضخم والفرص التي يؤهل لها من خلال استضافته في الإمارات للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وعقب اللقاء، أقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مأدبة غداء تكريمًا للرئيس أردوغان والوفد المرافق له.