34.4 مليار جنيه إيرادات إيسترن كومباني خلال 6 شهور.. تفاصيل

قال هاني أمان ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن شركته مستمرة في تحقيق نتائج مالية قياسية، حيث استطاعت تحقيق نمو في الإيرادات والمبيعات، بفضل الخطط التسويقية الجيدة، وزيادة الطلب على منتجاتها داخليا وخارجيا، واستغلال كل الموارد المتاحة بالشكل الأمثل وتبني سياسات الإدارة الرشيدة التي تهدف إلى توظيف كل الإمكانات لدفع النمو وزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة والتوسع في عملية التصنيع للغير، وهو ما يظهر أثره الإيجابي في المؤشرات المالية للشركة.

وأعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" نتائج أعمال النصف الأول من العام المالي الجاري المنتهي في 31 ديسمبر 2021 التي أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 34.43 مليار جنيه، مقابل 32.59 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو بلغت 6% .

وبلغ صافي المبيعات 8.55 مليار جنيه، مقابل 8.16 مليار جنيه في نفس فترة المقارنة بنسبة نمو بلغت 4%، مدعومة بقطاع السجائر المحلي، وبلغ مجمل الربح 3.86 مليار جنيه مقابل 3.44 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 12% عن المدة ذاتها من العام المالي السابق.



وكشفت نتائج أعمال "إيسترن كومباني" أن هامش مجمل الربح سجل 45% خلال الستة أشهر الأخيرة من 2021 مقابل 42% خلال فترة المقارنة بزيادة 3 نقاط، ومع تحقيق الشركة لتحسين مستمر في الأداء ارتفع إجمالي صافي الربح من 31%الى 34% خلال ذات الفترة.

وأوضحت نتائج الأعمال أن صافي الربح بعد خصم الضريبة والمخصصات ارتفع بنسبة 15% من 2.53 مليار جنيه إلى 2.91 مليار جنيه، وارتفع النصيب الأساسي للسهم من الأرباح إلى 1.23 جنيه، مقارنة بنصيب قدره 1.07 جنيه للسهم.

يذكر أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة من أكبر ١٠٠ شركة في الشرق الأوسط حسب "فوربس"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجي