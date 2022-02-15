يعقوب السعدي: نسعى لاستضافة نسخة جديدة من بطولة العالم للأندية في أبوظبي

أكد الإعلامي يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة كأس العالم للأندية، أن لديهم استعدادا كاملا لاستضافة نسخة مقبلة لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال “السعدي”، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الأشبال” المذاع على قناة “الأهلي”، إن “جياني انفانتينو”، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أشاد بالتنظيم الجيد والرائع لدولة الإمارات العربية المتحدة لبطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف أن “انفانتينو” أشاد بالتنظيم الرائع لأبوظبي للبطولة، وأكدنا له جاهزيتنا لاستضافة بطولة العالم للأندية من جديد.

وأوضح أن نجاح البطولة يأتي بسبب الحضور الجماهيري الذي ساعد كثيراً في ظهورها بهذا الشكل الرائع.

وأشار إلى أن جمهور الأهلي يضرب المثل والقدوة في الدعم لفريقه، ورغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالبعثة قبل خوض البطولة من غياب 8 لاعبين أساسيين لم يكونوا موجودين في المباراة الأولى ولكن دورهم الكبير ساعد في عبور تلك العقبة والتأهل لنصف نهائي البطولة.

وقال إنهم في دولة الإمارات كانوا سعداء جداً بتواجد بعثات كل الفرق وخاصة الأهلي والهلال السعودي بوفودهما الإعلامية الكبيرة وهما في بلادهما الثاني.

