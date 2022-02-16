مساعد الخارجية الأسبق: مكافحة الإرهاب تتصدر مباحثات القمة الأوروبية الأفريقية|فيديو

كسف السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية القمة الأوروبية الأفريقية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بروكسل.

وأضاف صلاح حليمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء الثلاثاء، أن هناك أهمية كبري وتحديات كثيرة تواجه القاهرة الأفريقية وهو ما سيتم تناوله في هذه القمة.

وتابع السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة مصر لها أهمية كبير في هذه القمة من واقع دور مصر المحور في الموضوعات التي سيتم تناولها.

وأكمل السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تلعب دورا كبيرا في القارة في غاية الأهمية، لافتا إلى أن هذه القمة سيكون فيها قدر كبير من الأهمية لدور أوروبي في أفريقيا.

وأردف السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مكافحة الإرهاب تتصدر مباحثات القمة الاوروبية الأفريقية، مستدركا أن القمة الاوروبية الأفريقية تاتي في إطار تعزير التعاون المشترك.

