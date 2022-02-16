عضو كونجرس تتهم إسرائيل بوضع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في أقفاص

اتهمت عضو الكونجرس عن مدينة نيويورك الكسندريا كوورتز، إسرائيل بوضع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجونها بما يشبه الأقفاص.

وربطت كورنر واقعهم بواقع الأطفال اللاتينيين الذين احتجزتهم إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب في أقفاص قرب الحدود مع المكسيك وفصلتهم عن ذويهم بذريعة عدم حيازتهم أوراق هجرة قانونية.

وجاءت تصريحات كورتيز، خلال مشاركتها في فعالية لدعم حملة ترشيح العضو التقدمي ايساك كاسترو في مدينة اوستن بولاية تكساس.



وقالت لمتظاهرين فلسطينيين تواجدوا في فعالية دعم المرشح كورتيز: "لا أعتقد أن الطفل يجب أن يكون في قفص على حدودنا ولا أعتقد أن الطفل يجب أن يكون في قفص في الضفة الغربية".