محمد الشناوي يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

واصل محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة للتعافي من إصابة العضلة الخلفية وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي للفريق.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن محمد الشناوي سيؤدي برنامجا تأهيليا بالقاهرة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني في مباراة الهلال السوداني المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أبوبلة أن برنامج تأهيل الشناوي يسير بشكل جيد، وهناك تحسّن في حالته، موضحًا أن الحارس سيواصل التأهيل بالقاهرة خلال تواجد الفريق بالسودان.

ويخوض الشناوي برنامجًا تأهيليًّا بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون، وغاب كابتن الأهلي عن منافسات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، إلى السودان عصر اليوم لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.