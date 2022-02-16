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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16 – 2 – 2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 16 – 2 – 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.7451 جنيه، والبيع 17.8806 جنيه.

الجنيه الإسترليني للشراء 21.1594 جنيه، والبيع 21.3261 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2888 جنيه، والبيع 12.383 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.384 جنيه، والبيع 2.4023 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي للشراء 1.7546 جنيه، والبيع 1.7694 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.6827 جنيه، والبيع 1.696 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8917 جنيه، والبيع 17.0125 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.513 جنيه، والبيع 13.6171 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1732 جنيه، والبيع 11.2714 جنيه.


 

صرف العملات الأجنبية البنك الأهلى المصرى الدولار الأمريكى اليورو الجنيه الاسترليني الدولار الكندى

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