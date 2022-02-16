عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| إشادات بقرار إلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي للصادرات

اتحاد الغرف التجارية
اتحاد الغرف التجارية السعودية

أشاد اتحاد الغرف التجارية السعودية بقرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الخاص، بإلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية، بهدف تمكين صادرات الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها الجمركية، وتعزيز بيئة التصدير في المملكة، مشيراً إلى أن هذا القرار يدعم الصادرات السعودية، ويجعلها أكثر المنتجات تنافسية بين نظيراتها العالمية.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد أوضح الاتحاد ممثلاً باللجنة الوطنية للصادرات أن هذه الخطوة ستعمل على دعم قطاع الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها، وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والناتج المحلي.

فيديو جراف.. إشادات دولية بنمو قطاع الطاقة المصري خلال معرض إيجبس 2022

البترول توقع عقود تمويل مجمع إنتاج السولار في أسيوط بـ 1.5مليار دولار


ونوهت اللجة الوطنية للصادرات باتحاد الغرف السعودية بأهمية هذا القرار، الذي سيؤثر بالإيجاب على خفض تكاليف التصدير الخارجي للمنتجات السعودية غير النفطية، مما سيكون له بالغ الأثر في منافسة المملكة مع الدول الأخرى، إضافة كبيرة متمثلة في سرعة الإجراءات في جميع المنافذ البريد والبحرية والجوية، ومن ثم خفض عمليات الانتظار للبضائع في الموانئ المختلفة.


وأكدت أن هذه الخطوة ستدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك ستصب في صالح القطاع الخاص الذي يقوم بتصدير منتجاته الوطنية إلى العديد من دول العالم، إضافة إلى ذلك فإن هذا الإجراء سيسرع من رقمنة الإجراءات الجمركية للخدمات الإلكترونية، مما سيسهم في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية بشكل عام.

الغرف التجارية السعودية اقتصاد السعودية اتحاد الغرف التجارية الصادرات الصناعات الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

القرش: قانون جديد لسحب الأراضي الزراعية من صاحبها حال ثبت تعديه عليها بالبناء

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سيء تضرب البلاد يوم الجمعة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

مرتضي منصور يوجه التهنئة لجمهور الأهلي ويشكر وزير الشباب والرياضة ..فيديو

ترشيحاتنا

رفقا بالسوق المصري..عقوبة مليوني جنيه في حال عدم الالتزام بالعمر الافتراضي للسلع

الديواني: مصر ترغب في أن تكون مركزا إقليميا للطاقة.. وهذا يخدم مصالح أوروبا| خاص

ربنا ينتقم منكم..رسالة أب طرده أولاده وزوجته ويعيش بالمقابر..فيديو

البيت الأبيض يقر بوجود مسئولين أمريكيين في السعودية لزيادة ضخ النفط

كبرى الشركات البلجيكية لـ"السيسي": المشروعات القومية تقدم مصر كشريك تنموي مهم دوليا

إنتهاء المهلة التصحيحية للمخالفين..ماهو نظام مكافحة التستر التجاري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

بلاغ من حلمي عبد الباقى لـ النائب العام ضد حمو بيكا.. مستندات

فيديو

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

تاريخ حافل بالعطاء والعمل القضائي .. من هو المستشار سعيد مرعي ؟ “فيديو”

في أجواء ضبابية.. حقيقة خبر وفاة والد ريان جيلر السعودي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ