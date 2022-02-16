اللي بدو يشتري يتقدم بطلب..نصر الله يعلن نجاحه في تصنيع المسيرات

اكد الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله اليوم الأربعاء إن جماعته نجحت في إنتاج الطائرات المسيرة، حيث باتت تمتلك القدرة على تحويل الآلاف من صواريخها إلى صواريخ دقيقة.

وقال نصر الله في خطاب لأنصاره «نحن ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان واللي بدو يشتري يقدم طلب».

وأضاف نصر الله : هوية لبنان هي هوية الحريات والذين اجتمعوا في قاعة رسالات منذ ايام هم من يحمون هوية لبنان

وتابع ‏نصرالله: سنقول للجميع أننا "باقون نحمي ونبني" ونحمي من خلال المعادلة الذهبية ونصر على دور الجيش اللبناني وحمايته ونصر على ضرورة دعمه