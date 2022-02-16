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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يحذر: رد سريع وحازم حال اعتراف روسيا باستقلال منطقتين شرق أوكرانيا

بلينكن
بلينكن

حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، من "رد سريع وحازم" من جانب الولايات المتحدة وحلفائها إذا تحرك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. 

واعتبر بلينكين أن دعوة مجلس الدوما الروسي بوتين للاعتراف باستقلال المنطقتين من شأنه أن ينتهك اتفاقيات مينسك، والتي تم التوقيع عليها عام 2015 في مسعى دولي لوضع حد للاقتتال بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا الذي اندلع عام 2014، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال بلينكين - في بيان - "إن إصدار هذا القرار من شأنه أن يقوض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويدعو إلى مزيد من التساؤل بشأن التزام روسيا المعلن بمواصلة الانخراط في الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة"، مضيفًا أن خطوة كهذه "تتطلب استجابة سريعة وحازمة من الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا".

وكان مجلس الدوما الروسي صوت أمس الثلاثاء لصالح مشروع مقترح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك بشرق أوكرانيا.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنه سيتم على الفور إرسال الدعوة لبوتين للاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد. 

بلينكين وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكين الولايات المتحدة بوتين

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