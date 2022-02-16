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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائي عظام: إصابة الرباط الصليبي تكون في صورة "طرقعة" ..فيديو

محمد أكمل دياب
محمد أكمل دياب

قال الدكتور محمد أكمل دياب، أخصائي جراحة العظام وإصابات الملاعب، إن إصابات الكرة تتمثل في الركب والعضلات وبعض الأشياء الأخرى، أما إصابات السباحة فتكون في الكتف.
وأضاف "دياب"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن زيادة الاحترافية في ممارسة الرياضة تؤدي إلى زيادة احتمال ببعض الإصابات مثل إصابات الرباط الصليبي التي قد تحدث بسبب الالتواء أو بسبب تصادم بعض اللاعبين، وهذا الأمر لا يمكن السيطرة عليه في الملعب. 
وأوضح أن إصابة الرباط الصليبي  تكون في صورة "طرقعة"، مشيرا إلى أنها تؤدي إلى عدم ممارسة الرياضة لفترة طويلة، رغم أنها ليست الإصابات الأكثر انتشارا بصورة كبيرة.

قال الدكتور محمد أكمل دياب، أخصائي جراحة العظام وإصابات الملاعب، إن  الإصابات العضلية هي الأكثر بين اللاعبين، والشفاء منها يحدث في  10 أيام أو أسرع، منوها بأن العضلة لكي تعمل بشكل جيد في حاجة إلى الغذاء بصورة جيدة مثل الماء والتسخين بشكل جيد قبل النزول إلى المباراة.


وأضاف "دياب"،  أن  الإصابات العضلية قد تحدث بسبب عدم "التسخين" للممارسة الرياضة سواء كرة القدم أو تمارين كمال الاجسام، حتى لا تحدث إصابات عضلية .


ولفت إلى أن هناك ضرورة لوضع الثلج على العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية، وهذا يحدث بصورة كبيرة في رياضة كرة القدم، كما أن هناك ضرورة لتناول بعض المشروبات التي تحتوي على أملاح لكي تعوض الأملاح التي يفقدها اللاعب أثناء المباراة، وهذا المشروب يحصل عليه اللاعب ، خاصة بين الشوطين.


قال الدكتور محمد أكمل دياب، أخصائي جراحة العظام وإصابات الملاعب، إن تقليل الوزن يساهم بصورة كبيرة في الوقاية من خشونة الركبة ،  لافتَا إلى أن الشخص الذي يحمل أوزان ثقيلة أو يقوم بالصعود والنزول كثيرًا من على السلالم يؤدي إلى ال2صابة بخشونة الركبة. 


وأضاف "دياب"، ، أن "صابونة الركبة" تحدث  عند صغر السن، وهذا الأمر يحدث لأسباب وراثية، مشيرًا إلى أن من يجلس على مكاتب لفترة طويلة، فهذا يقلل الدورة المدوية في المفصل، وهذا يؤدي إلى موت بعض الخلايا، وهذا يعرضه للكثير من الإصابات، ولكن من خلال ممارسة بعض التمارين من الممكن الوقاية من هذا الأمر


 

 

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