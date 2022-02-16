خبير أمراض معدية: الجرعة التعزيزية ضد كورونا تقلل من معدل الوفيات والدخول للعناية المركزة..فيديو

قال دكتور فايد عطية، خبير الأمراض المعدية بجامعة شانتو الصينية، إن الأبحاث العالمية أكدت أنه بعد شهور من الجرعة الثانية المناعة تقل لدى جسم الإنسان، مؤكدا أن الجرعة التعزيزية الثالثة هامة جدا وتقي من الإصابة بمتحور أوميكرون والمتحورات المختلفة.

وأضاف فايد عطية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الجرعة التعزيزية الثالثة، قللت من معدل الوفيات والدخول للعناية المركزة، مشيرا إلى أن الجرعة الثالثة مهمة لكل الاعمار وليس كبار السن فقط.

وتابع فايد عطية، أن الدراسات أثبتت أنه من تعرض للإصابة بكورونا، من الممكن أن يحصل على لقاح كورونا بعد شهر ونصف من الإصابة بحد أقصى.

وأشار خبير الأمراض المعدية بجامعة شانتو الصينية إلى أن الإصابة بكورونا لا تغني عن التطعيم.