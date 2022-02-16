عاجل
أخبار التعليم|سفير تونس بالقاهرة: إيفاد خبراء تربويين للاطلاع على تجربة تطوير التعليم في مصر..قمر الثلج يسطع فى سماء الليلة..مدير معهد إعداد القادة يوضح استراتيجيات القيادة الحديثة أخبار الفن| حفل كارول سماحة.. مؤتمر مهرجان الأقصر.. ناهد السباعي تبكي رحيل شقيقها برسالة مؤثرة طرح مزاد جديد لـ اللوحات الإلكترونية عبر "أبشر" بالسعودية اقتصاد سوريا| تنفيذ 114% من مخططات زراعة القمح بحمص رئيس مستثمري المليون ونصف فدان: الدولة تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين في الريف المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية: ليس لأحد قتل أشخاص ليس لهم ذنب بداعي القصاص والثأر

مبروك عطية
مبروك عطية

أكد الدكتور مبروك عطية العميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أنه ليس لأحد قتل أشخاص ليس لهم ذنب بداعي القصاص أو الثأر، لافتاً إلى أن (س) قتل (ص) لا يحق لـ (أ) أو (ب) أن يأخذ بالثأر.

 

وقال مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر:" الأصل الأصيل أن الله شرع القصاص لكن ليس تطبيقه بيد أحد سوى القضاء"، مشيراً إلى أنه رب ضارة نافعة حيث إن الأمر نتج عنه جمعية “صعيد بلا ثأر”.

 

من بيده تنفيذ القصاص

وأوضح مبروك عطية، إلى أن السرقة وغيرها من الجرائم التي يطبق فيها الحدود وكلت للقاضي، وليس من حق بني آدم أن يقوم بالأمر من تلقاء نفسه الآن.

وشدد مبروك عطية على أن ارتكاب الثأر جريمة في الدين ومن يسامح يحفظ الله جميع من حوله، مطالباً من فقد قريب له أن يستعين بالصبر والصلاة وألا يبادر بأخذ القصاص بيده وأن يوكل الأمر للقاضي والدولة.

 

مش من حقك.. مبروك عطية : ارتكاب الثأر جريمة في الدين ..فيديو

نحتفل به في مولد النبي.. مبروك عطية يطالب المسئولين بإلغاء يوم اليتيم.. فيديو

الدعاء بصيغة الجمع 

كشف الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، والداعية الإسلامي، عن الأمور التي من شأنها أن يستجيب الله لدعاء عباده، وذلك من خلال شرحه مفهوم الدعاء وكيفية إجابته من قبل الله تبارك وتعالى، مشيراً إلى أنه حينما يدعو الإنسان ربه فلا يستجيب فإن هناك خلل عند الداعي.

ولفت مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر، إلى أن من شروط استجابة الدعاء التزام التوبة واليقين والإيمان بوجود الله والتزام أوامره، وأن يلتزم الداعي الصيغة الجمعية في الدعاء بأن يقول ربنا اغفر لنا وغيرها من صيغ الدعاء التي وردت في القرآن الكريم.

 

وقال مبروك عطية: “احنا كتبنا الميراث واحنا أحياء وربنا ذكر في القرآن سبع مرات كلمة "ترك" أي بعد وفاته، وعندما لا يستجيب الله للدعاء فالخلل عند الداعي.. ربنا كان يرحم الأمة لوجود النبي، وبعد رحيله كان الاستغفار هو سبيل نجاتنا".

 

وتابع: "نعيش استغفار فاشل، فالاستغفار هو طلب المغفرة، وهناك في سورة نوح آية يقول فيها سيدنا نوح:"وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا"، ونحن نجد من يعذب ويعق ويقول استغفر الله العظيم وهذا الذي يحدث همبكة، فالاستغفار هو السير في طريق يغفر الله لصاحبه فيه الذنوب".

مبروك عطية كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر يحدث في مصر الدعاء بصيغة الجمع التوبة واليقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

سحب رخصة طارق حامد نجم نادي الزمالك I فيديو

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سيء تضرب البلاد يوم الجمعة

ترشيحاتنا

المصريون يدخنون 30 طن معسل يوميا.. وقفزة مفاجئة في عدد السجائر| فيديو

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على الإنتر بثنائية نظيفة بدوري أبطال أوروبا

جونسون: أدلة انسحاب القوات الروسية غير كافية

محمد صلاح يعزز تقدم ليفربول بهدف ثانٍ في شباك إنتر بدوري الأبطال

الناتو يعلن عن خطة عسكرية جديدة في شرق أوروبا

فيرمينو يمنح ليفربول هدف التقدم على إنتر ميلان في دوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

فيديو

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ