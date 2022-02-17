عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل منخفض "الأخدود العلوي" الذي يضرب البلاد الجمعة.. فيديو

الأمطار
الأمطار

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك منخفض جوي يسمي " الأخدود العلوي " سيضرب مصر يوم الجمعة مشيرة إلي أن هذا الاسم ليس اسم الموجة ،  و" الأخدود العلوي "  تعني امتداد المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا .

وأضافت منار غان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن حالة  " الأخدود العلوي "  تعتبر حالة عادية جدا من حالات عدم الاستقرار التي نعتاد عليها في فصل الشتاء وهذه الحالة ستبدأ من بعد ظهيرة يوم الجمعة حتي يوم الأحد وستكون ذروتها يوم السبت .


وأوضحت منار غانم ، إن هذه الحالة سيصاحبها سقوط إمطار ومن الممكن أن تكون أمطار رعدية علي مدن القنال ومحافظة البحر الأحمر وسيناء وستشمل الأمطار اغلب مناطق الجمهورية وستختلف شدتها من محافظة إلي محافظة وستصل في بعض المحافظات إلي السيول مثل محافظات الصعيد .

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية فصل الشتاء محافظة البحر الاحمر البحر الأحمر الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

سحب رخصة طارق حامد نجم نادي الزمالك I فيديو

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سيء تضرب البلاد يوم الجمعة

ترشيحاتنا

قصة زواج فريد المرشدي من سوسن بدر وداليا البحيري ووفاته بحادث مروع

هل يجوز للمسافر أن يصلي الفجر قبل وقته؟.. الإفتاء تجيب

جنيرال موتورز تفتتح فرعها الثالث في الرياض

إنبي يشكو سوء أرضية الملعب في مباراة فاركو.. وإصابة حلمي طولان على مقاعد البدلاء

وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلي وينهي أزمة الزمالك

أمريكا: روسيا نشرت 7 آلاف جندي إضافي على حدودها مع أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

فيديو

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ