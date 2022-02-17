الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل منخفض "الأخدود العلوي" الذي يضرب البلاد الجمعة.. فيديو

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك منخفض جوي يسمي " الأخدود العلوي " سيضرب مصر يوم الجمعة مشيرة إلي أن هذا الاسم ليس اسم الموجة ، و" الأخدود العلوي " تعني امتداد المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا .

وأضافت منار غان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن حالة " الأخدود العلوي " تعتبر حالة عادية جدا من حالات عدم الاستقرار التي نعتاد عليها في فصل الشتاء وهذه الحالة ستبدأ من بعد ظهيرة يوم الجمعة حتي يوم الأحد وستكون ذروتها يوم السبت .



وأوضحت منار غانم ، إن هذه الحالة سيصاحبها سقوط إمطار ومن الممكن أن تكون أمطار رعدية علي مدن القنال ومحافظة البحر الأحمر وسيناء وستشمل الأمطار اغلب مناطق الجمهورية وستختلف شدتها من محافظة إلي محافظة وستصل في بعض المحافظات إلي السيول مثل محافظات الصعيد .