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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السعودي يضع أليو ديانج على رأس قائمة صفقاته للموسم الجديد

صدى البلد


أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الهلال السعودي وضع المالي أليو ديانج لاعب وطس الأهلي ضمن قائمة صفقاته للموسم الجديد.
وقال شبانة أن الهلال وضع ديانج ضمن قائمة صفقاته للموسم الجديد بعد تألقه مع الأهلي كأس العالم للأندية بالإمارات والتتويج بالميدالية البرونزية.


وأضاف شبانة  مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية  etc  أن الهلال يريد تعويض رحيل لاعبه الكولمبي جوستافو كيولار بعد قدوم المدرب الأرجنتنيي رامون دياز وأن النادي رصد 5 مليون دولار للتعاقد مع اللاعب وأن الأهلي يطلب الحصول على 7 مليون دولار وقد يصل ذلك إلى 8 مليون دولار.


وتابع أن الأهلي لن يغلق الباب أمام ديانج لكن يفكر في عدم التفريط في قائمته بسبب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم والذي ينتهي في شهر يونيو المقبل.


وأشار إلى أن الأهلي سوف يفكر في بديل ديانج سواء من الدوريات الإفريقية أو الدوري المصري حال رحيله، وقد يكون مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش أو نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز.


وأتم شبانة أنه يفضل أن لا ينتقل ديانج للدوري السعودي ليس ذلك بسبب مستوى الدوري بل لأنه دوري عربي ويجب أن ينتقل للاعب لدوري أوروبي وقد يكون البلجيكي والهولندي.

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