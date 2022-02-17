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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن وشولتز يطالبان روسيا بخفض التصعيد مع أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، روسيا بخطوات عملية لخفض التصعيد مع أوكرانيا.

وأكد بايدن وشولتز، الأربعاء، أنه لم تتم حتى الآن ملاحظة انسحاب كبير للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية.

وبحسب بيان أصدرته المستشارية الألمانية عقب اتصال هاتفي بينهما، قال الزعيمان إن "على روسيا أن تتخذ خطوات حقيقية لخفض التصعيد".

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وكان شولتز قد توجه إلى العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء حيث اجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين في ظل توترات خطيرة في الأزمة الأوكرانية.

ويعبّر الغربيون منذ أسابيع عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبّب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.

وبعد أسابيع من التصعيد أعلنت روسيا التي تنفي أي خطط للهجوم على أوكرانيا، الثلاثاء والأربعاء، سحب جزء من قواتها، إلا أن الغربيين يقولون إنه لم يروا ذلك على أرض الواقع.

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