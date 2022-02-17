ثق في صلاح تجد الفلاح.. صفحة ليفربول تتغزل في الفرعون المصري

أشادت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول باللاعب محمد صلاح بعد أن سجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 ضد إنترميلان في دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صورة للاعب محمد صلاح عبر تويتر و كتبت : ثق في صلاح تجد الفلاح

وضع فريق ليفربول الإنجليزي قدمًا في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ 16.

الشوط الأول شهد العديد من الفرص من قبل الطرفين، وكانت أولاها عن طريق لوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر في الدقيقة الخامسة، عندما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية مرت بجوار مرمى أليسون.

وفي الدقيقة 16، تلقى هاكان تشالهانجلو تمريرة رائعة من بيريسيتش، ليطلق تسديدة قوية بيسراه، لكنها اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 23، هُيئت الكرة لساديو ماني داخل منطقة جزاء إنتر ليطلق تسديدة قوية ضلت طريق مرمى إنتر.

وفي الدقيقة 28، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لـ ليفربول من على حدود منطقة الجزاء، تولى ترينت ألكسندر أرنولد، لكن تسديدته جاورت مرمى إنتر.

وفي الدقيقة 41، نفذ تشالهانجلو ركلة ركنية من الجهة اليمنى، ليقابلها سكرينيار برأسه، لكنها جاورت مرمى أليسون.

وفي الشوط الثاني، دفع كلوب بفيرمينو لكن استمر تفوق إنتر، حتى أنهم سجلوا هدفًا عن طريق دجيكو في الدقيقة 60 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

كلوب استدرك خطورة إنتر وقام بالدفع بالثلاثي جوردان هندرسون ونابي كيتا ولويس دياز، وهي التغييرات التي أعادت الأمور لنصابها.

البرازيلي روبيرتو فيرمينو كافئ كلوب بتسجيله الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 75 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها روبرتسون من الجهة اليمتى رغم تفوق وأفضلية إنتر المطلقة.

وسجل صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 83 من متابعة لرأسية فيرجيل فان دايك، وأطلق تسديدة أرضية رائعة بيسراه، مسكنًا إياها الشباك، ليقرب فريقه من ربع النهائي قبل مباراة الإياب على ملعبه يوم 8 مارس المقبل.