كله اجتهادات.. محمد أبوجبل يحسم الجدل حول قرب انضمامه للأهلي

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب حقيقة قرب رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة عقب تألقه اللافت للنظر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب ابوجبل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" لا يوجد لي اي وكيل لاعبين في مصر غير اخي مصطفى ابوجبل فقط

وكل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو الا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع اي وكيل مصري

تركيزي الآن منصب مع فريقي نادي الزمالك فقط".

وترددت أخبار خلال الفترة الماضية عن إمكانية انضمام أبو جبل للأهلي أو أحد الفرق الخليجية في ظل تلقيه العديد من العروض للاحتراف.

مسحة طبية لبعثة الزمالك فور الوصول لأنجولا

خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية فور وصولها إلى العاصمة الأنجولية استعدادا لمواجهة ساجرادا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



وخضع جميع أفراد البعثة لمسحة طبية قبل مغادرة المطار، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.



وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر