تعليق مثير من أسطورة ليفربول بعد مُعادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

علق الإنجليزي، بيتر كراوتش، لاعب ليفربول وتوتنهام السابق، على معادلة نجمنا المصري، محمد صلاح، لإنجاز قياسي حققه المهاجم السابق خلال مسيرته، وذلك بعد هدف "مو" في شباك إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد انتصر على إنتر ميلان، مساء أمس الأربعاء، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال.

صلاح بهدفه في شباك إنتر ميلان بالأمس، بات ثاني لاعب يسجل أمام كل من ميلان وإنتر ميلان في نفس الموسم من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد بيتر كراوتش مع توتنهام في موسم 2010/2011.

وقال كرواتش: "هذا هو الرقم القياسي الذي أراد صلاح الوصول إليه".

وأضاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحسنت مو، يجب أن تكون فخورا للغاية".

وحل محمد صلاح في المركز الثالث من النسخة العاشرة لاستفتاء صحيفة "الجارديان" البريطانية لاختيار أفضل 10 لاعبين كرة قدم في العالم، حيث صوت 219 قاضيا (لاعبون سابقون ومدربون وصحفيون) لتحديد الترتيب النهائي.

وحل نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، في المركز الثالث، قبل هداف نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما.

وفيما يلي ترتيب أفضل عشرة لاعبين في العالم في العام 2021 وفقا لاستفتاء "الجارديان":

1 - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ، من بولندا).

2 - ليونيل ميسي (برشلونة وباريس سان جيرمان، من الأرجنتين).

3 - محمد صلاح (ليفربول، من مصر).

4 - كريم بنزيما (ريال مدريد، من فرنسا).

5 - جورجينيو (تشيلسي - من إيطاليا).

6 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان، من فرنسا).

7 - إيرلينغ هلاند (بوروسيا دورتموند، من النرويج).

8 - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس ومانشستر يونايتد، من البرتغال).

9 - نغولو كانتي (تشيلسي - من فرنسا).

10 - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - من بلجيكا).