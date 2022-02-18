السيدة الأولى.. الظهور الأول لشبيهة ميشيل أوباما في مسلسل عن حياتها| فيديو

الحياة الملهمة لـ ميشيل أوباما السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، وما خاضته من معارك وتحديات عديدة طوال سنوات حياتها، سيتم طرحها قريبا ضمن أحداث مسلسل “السيدة الأولى” الأمريكي.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” تم طرح المقطع الدعائي لفيلم "السيدة الأولى" يوم الخميس ، لإلقاء نظرة أولى على بعض سيدات هوليوود الرائدات باعتبارهن سيدات أوائل سابقات.

سيتناول المسلسل حياة ثلاث سيدات أوائل، وهن إليانور روزفلت، وبيتي فورد، وميشيل أوباما، وظهرت الفنانة التي ستجسد دور ميشيل، وتقول فيولا ديفيس ، التي تلعب دور ميشيل أوباما ، في المقطع الدعائي: "سيحكم علينا العالم دائمًا".

وانتشر المقطع الدعائي على نطاق واسع، لإلقاء نظرة أولى على بعض السيدات الرائدات في هوليوود بوصفهن السيدات الرائدات وكيف لعبن هذا الدور.

تتبع القصة ثلاث سيدات بارزات - إليانور روزفلت وبيتي فورد وميشيل أوباما - خلال فترة وجودهم في البيت الأبيض ، وهم يلعبون دورا مختلفا في كل عصر من عصورهم.

فيما توضح “ميشيل فايفر” التي ستجسد دور بيتي فورد ، أنها تعاملت مع إدمان الكحول وتعاطي المخدرات، فيما يظهر في الفيلم الممثلون يتجولون مع جيليان أندرسون في دور إليانور روزفلت ، وأوت فاجبينلي في دور باراك أوباما ، وكيفر ساذرلاند في دور فرانكلين روزفلت ، وآرون إيكهارد في دور جيرالد فورد.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل لأول مرة على شبكة “شوتايم” في 17 أبريل.