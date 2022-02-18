نجم الزمالك السابق: زيزو أفضل لاعب في مصر وعلي معلول "جبار" هجوميا

يرى أحمد مجدي نجم الزمالك السابق أن أحمد السيد زيزو أفضل لاعب في مصر بالوقت الحالي.



قال مجدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الونش بدأ يعمل بقدمه اليسرى بالشكل الأمثل"



أضاف: "علي معلول صنع 13 فرصة، وهذا يعود إلى تغيير طريقة اللعب مع النادي الأهلي"



وتابع: "علي معلول ليس لديه القوة الدفاعية بشكل كبير، وأرقامه الهجومية جبارة"



وأشار مجدي: "ديانج يستطيع اللعب في وسط الملعب بالشكل الأمثل على المستوى الهجومي وكذلك الدفاعي"



وختم حديثه قائلا: "زيزو أفضل لاعبي الدوري المصري من وجهة نظري، من حيث القوة الهجومية والمساهمة"