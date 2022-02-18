فئة GT جديدة.. سوبارو تعلن أسعار ومستويات تجهيز WRX موديل 2022

أعلنت "سوبارو" عن تفاصيل وقائمة أسعار طرازها WRX موديل 2022 الذي يبدأ من 30100 ألف دولار ويصل إلى 42,890 دولار في مستوى التجهيز الأعلى من GT أي الجراند تورينج.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، ارتفعت أسعار سيارة سوبارو WRX 2022 الجديدة بالمقارنة بموديل 2021، وكانت الزيادة الأكبر من نصيب مستوى تجهيز الجراند تورينج الجديد الذي يأتي بأعلى تكلفة، يرتفع السعر الأساسي لـ WRX بقيمة 1680 دولارًا ليصل إلى 30،100 دولارًا ، بينما مستوى premium الجديد بسعر 32،600 دولارًا والـ limited يبدأ من سعر 36،990 دولارًا بالإضافة إلى مستوى تجهيز WRX GT الجديد الذي يتصدر القائمة السعرية بـ 42،890 دولارًا.

تقدم "سوبارو" فئة التقليم الأعلى GT بناقل حركة آلي ذو تعشيق مستمر وغير متوفر بناقل الحركة اليدوي، ولكن في جميع مستويات التجهيز الأخرى من أساسية و premium و limited تقدم ناقل حركة يدوي بشكل قياسي، مع إتاحة الفرصة استبداله بناقل الحركة الآلي ذو التعشيق المستمر بتكلفة إضافية 1850 دولار أو 2250 دولار حسب مستوى التقليم.

سوبارو WRX

تأتي "سوبارو WRX" في كل مستويات التجهيز المختلفة بنظام دفع كلي للعجلات ومحرك رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني سعة 2.4 لتر وبقوة إجمالية 271 حصانًا.

بعض المميزات الإضافية متوفرة حصريا لـ "سوبارو WRX GT" من أبرزها المخمدات التكيفية والعجلات الأكبر حجما بمقاس 18 بوصة بينما في المستويات الأخرى 17 بوصة فقط، كما تحتوي GT أيضًا على مقاعد أمامية من شركة Recaro الفاخرة المتخصصة في تصنيع مقاعد الطائرات، مع أنماط قيادة إضافية ليست متوفرة في مستويات التجهيز الأقل ثمنا.

سوبارو WRX

سبق وصرحت شركة "سوبارو" بأن طرازات WRX ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي قد تأثر باضطرابات سلسلة التوريد، لذلك من المتوقع أن سيارات الأوتوماتيك ستتأخر في الوصول إلى الوكلاء وبالتالي عمليات التسليم للعملاء، عن مثيلاتها ذات الناقل اليدوي.