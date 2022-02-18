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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة النواب: دراسات مشتركة بين البرلمان والحكومة لتحرير سعر الأسمدة

اجتماع زراعة النواب
اجتماع زراعة النواب

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان هناك تنسيق برلماني مع الحكومة، لإعداد  دراسات بشأن تحرير سعر الأسمدة، ودراسة الوقت المناسب لتطبيقه بعدما يحدث توازن في الأسعار عالميا.

جاء ذلك خلال زيارته على رأس وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الذى يزور محافظة أسوان، لمصنع كيما للأسمدة، للوقوف على أوضاع وخطط التطوير بالمصنع، وذلك بحضور الدكتور عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ونواب محافظة أسوان.

وأضاف الحصرى، ان أي سلعة لها سعرين في السوق، يحدث فيها مشكلات، وبالتالي من الأفضل تحرير سعر الأسمدة، مع توفير الدعم للفلاح في أشكال أخرى.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ضخمة حدا في كل القطاعات، ومنها قطاع الزراعة، مشيرا الى أزمة الأسمدة والتي وجه الرئيس بحلها عقب ارتفاع الأسعار  العالمية ليصل سعر الطن نحو الف دولار. 
وتابع، تبنت لجنة الزراعة الأزمة، وعند مناقشتها للتوصل الى حلول لها بالتنسيق مع الحكومة، مضيفا، وجدنا ان في مصر صعب يكون لدينا ازمة اسمدة، نظرا لأن انتاجنا أكبر من احتياجاتنا . بعد تواصل البرلمان مع مجلس الوزراء فى ظل توجيهات الرئيس السيسى، توصلنا الى القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء، التي من بينها التزام الشركات بتوريد نسبة ال ٥٥ لوزارة الزراعة، بالإضافة الى ضخ نسبة ١٠ في المائة بالسوق المحلى لتوفير الأسمدة للمساحات الزراعية الأكبر من ٢٥ فدان


وأضاف، كما شكلت لجنة الزراعة، لجنة مصغرة لمتابعة خطوات حل الازمة ومدى التزام الجهات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

ووجه الحصرى، الشكر لمصنع كيما للأسمدة، على التزامه بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتوزيع الأسمدة، متابعا، حرصنا على التواجد بالمصنع كأعضاء لجنة الزراعة، لرؤية الإنجاز والتطور في مصنع كيما الذى يتولى مهمة تأمين انتاج الأسمدة في الصعيد.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، ومحمود شعلان بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.

زراعة مجلس الوزراء مجلس النواب الرئيس السيسي قرارات مجلس الوزراء

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