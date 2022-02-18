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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: إزالة 35 حالة بناء وتعدي بالوراق ومنشأة القناطر وأبو النمرس والعياط

صدى البلد

شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعية وردع المخالفين . 

 

وقامت محافظة الجيزة بإزالة 35 حالة بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحي الوراق ومراكز ومدن العياط ومنشأة القناطر وأبو النمرس   . 

وأزال مركز ومدينة العياط، عدد 6 حالات تعدي بالبناء على أرض ولاية الصرف على مساحة 240م. 


كما قام حي الوراق، بتنفيذ عدد 19 قرار إزالة لتعديات على  أملاك الدولة  بمناطق جزيرة محمد وطناش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. 


وفي مركز ومدينة أبو النمرس، تم إزالة 3 حالات بناء مخالف شملت إزالة اعمال بناء الدور الاول على مساحة 90 مترا، بالإضافة إلى إزالة اعمال بناء أعمدة وحوائط  على مساحة حوالي 120 مترا، وذلك بناحية عزبة هدى شعراوي ترسا بمنيل شيحه كما تم إزالة مخالفة بناء دور بعقار بشارع العرب بنزلة الأشطر.

 
وقام مركز ومدينة منشأة القناطر، بإزالة مخالفة بناء بقرية عبد الصمد بمساحة 200 متر بمنطقة حوض الجنينة البحري وأخرى بمساحة 40 مترا بمنطقة وردان تعدي علي أراضي زراعية بالإضافة إلى إزالة 3 حالات بناء مخالف على أراضي زراعية بمنطقة جزاية بقرية نكلا وإزالة مخالفة في المهد بقرية الإخصاص على مساحة 80 مترا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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