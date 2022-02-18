عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب: مصر والجزائر لديهما تاريخ طويل من النضال المشترك

رئيس النواب مع نظيره
رئيس النواب مع نظيره الجزائري

على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر ٣٢ للإتحاد البرلماني العربي، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، جلسة مباحثات مع ابراهيم بوغالي رئيس للمجلس الشعبي الوطني الجزائري.

وأكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي، أن مصر والجزائر لديهما تاريخ طويل من النضال المشترك، واصفاً الشعب الجزائري بالشعب العربي العريق المناضل ومثمناً الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الجزائرية على كافة الأصعدة في ضوء زيارة  الرئيس الجزائري الأخيرة للقاهرة، مؤكداً على ضرورة دفع العلاقات البرلمانية إلى آفاق أرحب بما يتناسب مع العلاقات الراسخة للشعبين وللبلدين الشقيقين.

من جانبه، وجه ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري الشكر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،على احتضان مصر للقمة البرلمانية العربية ،مؤكداً على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الجزائرية ومشيداً بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر في كافة المجالات خاصة في العاصمة الادارية الجديدة.

النواب مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة الجزائر العاصمة الادارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هنستغرب لو يتهور عليكي ويقتلك..أول تعليق من القومي للمرأة على واقعة عروس الإسماعيلية

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

بعد واقعة عريس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات لضرب الزوجات بمشروع قانون

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

الأقمار الصناعية ترصد موجة أمطار غزيرة تضرب البلاد بعد ساعات

ترشيحاتنا

تاج الدين: ما حققته أفريقيا من لقاح كورونا يصل لـ 11.3% والسيسي له دور كبير

تصل إلى 100 ألف ريال.. تعرف على مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في السعودية

محاولة خداع فاشلة.. 3 رجال يدخلون دبي في ملابس نساء عربيات

هبوط طفيف في أسعار أعيرة الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 18-2-2022

خطيب المسجد النبوي: المجتمعات والأمم تئن من إهمال العمل والتسيب في أوقاته

قبل انطلاق الترم الثاني.. تعليمات مهمة من تجارة عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي القاضي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.. صور

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

فيديو

تخلص منه عمدا.. الحكم بالإعدام على قاتل مهندس الدقهلية

فيديوجراف.. قلب ولدي عليا حجر.. عم طارق يروي معاناته بعد طرد أسرته له

شقيقي تنبأ بتوقفي عن التمثيل.. إيناس مكي تكشف أسرار شخصية لأول مرة

تزوجت عرفيا واعتزلت في مجدها .. أول ظهور للمطربة حنان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

اﻟﻤﺰﻳﺪ