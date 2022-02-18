دون إصابات.. السيطرة على حريقين بمحل جزارة وشقة سكنية في الإسكندرية| فيديو

ذكر حي وسط الإسكندرية، أن قوات الحماية المدنية نجحت اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق اندلع في أحد المحلات التجارية بمحرم بك وسط الإسكندرية، وحريق آخر وقع في وحدة سكنية بالإبراهيمية، وذلك دون وقوع إصابات.



وذكر بيان الحي، أن الأجهزة المعنية أن اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارين أحدهما من قسم شرطة محرم بك، بوقوع حريق في محل جزارة في شارع الإسكندراني بمحرم بك وحدوث تلفيات في المحل، فيما تلقى بلاغ آخر بوقوع حريق في وحدة سكنية بشارع الواثق في الإبراهيمية.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغين رفقة سيارة الإسعاف، وتبين أن الحريق الأول التهم محتويات محل الجزارة وتصاعدت الأدخنة إلى العقار محل الواقعة، وتم بواسطة القوات السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى محلات مجاورة أو الشقق السكنية في العقار.



فيا انتقلت قوة أخرى لحريق شارع الواثق في يالإبراهيمية، وتبين أنه وقع نتيجة حدوث ماس كهربائي أسفر عن اندلاع حريق التهم محتويات الشقة وتم السيطرة عليه قبل انتقاله.



وكان أصيب 4 من أسرة واحدة باختناق بسبب تسريب غاز أول أكسيد الكربون بشقة في منطقة الحضرة وسط الإسكندرية. وتسبب تسرب الغاز في اختناق أسرة كاملة مكونة من أب وأم وطفلتين، حيث تم نقل المصابين من قبل سيارات الإسعاف إلى قسم السموم بمستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج.



وبدأت الواقعة عندما تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بتسرب غاز في شقه ووجود أربع أشخاص محتجزه داخل الشقة، وذلك في شارع سينما الحضرة في العمارة رقم 14، حيث تم وصول قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل الأسرة إلى المستشفى وإسعافهم.



وبالمعاينة والفحص، تبين أن الأسرة مكونة من أب وأم وطفلتين، وهم مصطفى النادي محمد 39 سنة، والطفلة ندى مصطفى النادي محمد 9 سنوات، والطفلة سچى مصطفى النادي محمد 6 سنوات، والأم أسماء عبد العظيم جودة 31 سنة، وجميعهم مصابون باختناق غاز نتيجة للتسريب، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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