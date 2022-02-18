أكرم توفيق ينشر صورة له من الدوحة: هي بخير الحمد لله

نشر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة، عبر حسابه علي "إنستجرام" من قطر؛ بعد خضوعة لفحص طبي في مركز «سبيتار» تحت إشراف جراح العظام مانويل بابا كوستا، وعلق عليها: "هي ما شاء الله".

ووصل أكرم توفيق، إلى قطر،أمس الخميس؛ للبدء في برنامجه التأهيلي، بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا في النمسا.

وحصل لاعب الأهلي على راحة، اليوم الجمعة، على أن يبدأ برنامجه التأهيلي غدا السبت.

وأصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون.