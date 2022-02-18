زي النهاردة.. منتخب مصر يتعادل مع كوريا الجنوبية سلبيا استعدادا لمونديال 90| نوستالجيا

شهد يوم الأحد الموافق 18 فبراير من عام 1990، تعادل منتخب مصر مع منتخب كوريا الجنوبية بدون أهداف.

وأقيم اللقاء علي ملعب ستاد القاهرة في مباراة ودية دولية ضمن استعدادات الفريقين لخوض نهائيات كأس العالم بإيطاليا والثانية لأصحاب الأرض ضمن الاستعداد للمونديال.



وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي :



أيمن طاهر

ابراهيم حسن

هانى رمزى

هشام يكن

ربيع ياسين

احمد رمزي

احمد الكاس

اسماعيل يوسف

طارق سليمان

أيمن شوقي

حسام حسن

وضم تشكيل منتخب كوريا الجنوبية كل من:

هوي تايك لي

3-جانج هي تشوي

4-دوك يو يون

20- ميونغ بو

يونغ سانغ لي

سانج هو كيم

7-سو جين نوه

17- سانغ بيوم جوو

14- سون هو تشوي

18-سيون-هونج هوانج 11-بيونج