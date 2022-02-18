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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 10 سنوات من المشاركة

موهبة غنائية جبارة.. شاهد محمد فايز نجم ذا فويس كيدز الموسم الأول

موهبة غنائية جبارة..
موهبة غنائية جبارة.. شاهد محمد فايز نجم ذا فويس كيدز الموسم

غالباً ما يختفي معظم المشاركين في برامج المواهب الغنائية وغيرها عقب الانتهاء منها ومع مرور الوقت نظراً لمشاكل في كثرة الإنتاج لهم وما إلى غير ذلك، وفي حوار له على موقع «صدى البلد» كشف محمد فايز، نجم مشارك في المسابقة الغنائية «ذا فويس كيدز» أنه بعد 10 سنوات من مشاركته في الموسم الأول من البرنامج حافظ على تواجده من خلال مشاركاته في حفلات غنائية عدة، وإنتاج 4 كليبات غنائية، كان أبرزها عن شخصية الفنان «أحمد العوضي» في مسلسل «اللي ما لوش كبير» بعنوان: «الكبار مابتفتريش».

وعن قصة دخوله المجال الغنائي، أضاف محمد فايز صاحب الـ 25 عاماً: «الغريب إنها بدأت معايا برغبتي في احتراف كرة القدم، وكنت هحترف فعلياً في أندية كبيرة، لكن لم يتم ذلك بسبب إصابتي في حادث، فوجدت نفسي أفكر في دخول المجال الغنائي، وشجعني على ذلك حب عائلتي وأصدقائي وزملائي لصوتي وكذلك مدربي في كرة القدم، ففي إحدى المرات، قال لي: سيب من الكرة وتعال أنتج لك أغنية».

«سفري بمفردي محافظات عدة وعدم وجود من يساعده في المجال على الوصول للناس».. كانت هذه أبرز الصعوبات التي واجهت وما زالت تواجه النجم الشاب محمد فايز، فمنذ بلوغه العاشرة من عمره بدأ في السفر بمفرد إلى أفراح واحتفالات يحضرها نجوم كبار أملاً منه في سماع صوته لكنه في كثير من المرات يظل حتى نهاية المناسبة السعيدة لا يسمع سوى من يتبقى في آخرها، معلقاً: «عمري ما يأست لأنه طول الوقت عندي أمل كبير إني هوصل علماً بأن مشاركتي في برنامج ذا فويس كيدز علامة فارقة في حياتي». 

ولم يؤثر حب محمد فايز ابن محافظة البحيرة للمجال الغنائي على تفوقه الدراسي فقد تخرج من كلية النظم والمعلومات بمحافظة الإسكندرية ويعمل بها الآن بجانب ممارسته لموهبة الغناء التي يحلم بالاحتراف فيها، مبيناً: «من صغري بعلم نفسي أصول الغناء عشان أقوي موهبتي  فدرست على ايدي أستاتذة في الغناء خارج دار الأوبرا المصرية وداخلها، وكل حلمي إني أقدم للناس فن هادف يناسب كل البيوت والأعمار حتى لو هوصل للنجاح الكبير و النجومية الحقيقية بالبطىء».  

 

 

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