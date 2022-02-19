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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزيرا الرياضة والاوقاف ومفتي الجمهورية يفتتحون مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

مسابقة بورسعيد الدولية
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

 

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، افتتاح الدورة الخامسة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، المقامة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أوضح  وزير الشباب والرياضة أن هذه المسابقة تعد من المسابقات القوية التي تعمل في نسختها الحالية على التنافس بين الشباب من العديد من الدول حول العالم، وهذا التنافس هو محمود ومقبول بين الجميع لأن التنافس في الأمور الطيبة والجيدة تحفزه الوزارة لتفجير طاقات الشباب.

أكد صبحى على العمل على نشر المعرفة وحب العمل وتوسيع مدارك الشباب لخلق جيل جديد قوي قادر على مواجهة التحديات والصعاب ليكون جيل قادر على أن يخدم مصر في المستقبل ويقودها للتطور والرقي في جميع المجالات.

أضاف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التنسيق مع جميع الجهات لتقديم أفضل الخدمات للشباب والعمل على النهوض بهم وهو ما يظهر جليا في البرامج المختلفة التي يتم وضعها لتطوير قدرات الشباب المصري والنهوض به.

من جانبه وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر لكل القائمين على المسابقة التي جعلتها من من المسابقات الدولية التي يشارك فيها مختلف الشباب من دول العالم للتسابق على حفظ القران والترتيل، وكذلك لجميع المتسابقين المشاركين على حفظهم للقرآن والمكانة التي لطالما يسعي الجميع للوصول اليها.

و أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة تدعم دائما مثل هذه المسابقات للنهوض بالشباب المصري وتقريبهم والارتقاء بهم، حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تسعي إلى النهوض بالشباب وتطوير قدراتهم، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين.

وزير الشباب وزير الاوقاف مفتى الجمهورية محافظ بورسعيد بورسعيد

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