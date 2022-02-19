الحمد لله انها جت على قد كده.. شقيق عريس الإسماعيلية يعلق على الواقعة

كشف مروان أحمد شقيق عريس الإسماعلية يفجر مفاجأة في واقعة ضرب شقيقه لعروسته.



وقال مروان أحمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، إنه كان هناك خلاف بين أخيه و زوجته بسبب التأخير عن جلسة تصوير العروسين وعقب "اتعصبوا على بعض شوية واتضايقوا وقالها اركبى العربية الناس عمالة تتفرج علينا".



وأشار مروان أحمد، إلى أنهم تفاجئوا بردود الأفعال على صفحات التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" وعقب "احنا ناس صعايدة ودى بنت عمى وهو هيستفاد ايه أخويا انه ينكد على نفسه وعامل فرح ومكلف؟ والناس الكبيرة دخلت الموضوع وقالت ده سوء تفاهم وشيطان والحمد لله انها جت على قد كده ورقصنا وفرحنا .