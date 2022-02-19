عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحمد لله انها جت على قد كده.. شقيق عريس الإسماعيلية يعلق على الواقعة

عروس الاسماعيلية
عروس الاسماعيلية

كشف مروان أحمد شقيق عريس الإسماعلية يفجر مفاجأة في واقعة ضرب شقيقه لعروسته.


وقال مروان أحمد  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، إنه كان هناك خلاف بين أخيه و زوجته بسبب  التأخير عن جلسة تصوير العروسين وعقب "اتعصبوا على بعض شوية واتضايقوا وقالها اركبى العربية الناس عمالة تتفرج علينا".


وأشار مروان أحمد، إلى أنهم تفاجئوا بردود الأفعال على صفحات التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" وعقب "احنا ناس صعايدة ودى بنت عمى وهو هيستفاد ايه أخويا انه ينكد على نفسه وعامل فرح ومكلف؟ والناس الكبيرة دخلت الموضوع وقالت ده سوء تفاهم وشيطان والحمد لله انها جت على قد كده ورقصنا وفرحنا .

عروس الاسماعيلية التواصل الاجتماعي زوجته السوشيال ميديا سوشيال ميديا الاجتماع السوشيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

رضوى الشربيني تشن هجومًا على عريس الإسماعيلية

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

وزير التعليم : الترم الثاني أقصر من الأول ولا نية لتخفيف مناهجه

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

ترشيحاتنا

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

مكرم الحزقي: ليفربول الإنجليزي تفوق في الكرات الثابتة محليا وبدوري أبطال أوروبا

مصرع طفلتين غرقا في مياه ترعة بقرية نشيل بمركز قطور

بايدن: بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا.. ومستعدون لفرض عقوبات ضد روسيا

منتخب مصر الشباب يهزم الإمارات وديا.. وتكريم رئيس البعثة | صور

يوفنتوس يتعادل مع تورينو 1-1 في الدوري الإيطالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشترى الدبلة..سمير صبري يكشف عن حبه لـ سماح أنور وسر الـ22 سنة

لعشاق التغيير .. اكتشفي أضرار الحناء مع الصبغة

ريان جديد بأفغانستان .. كيف لفظ حيدر أنفاسه الأخيرة في بئر صخرية؟

مي القاضي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.. صور

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ