بعد بيمبو.. مغنى الراب شاهين يخوض تجربته التمثيلية الثانية في "سوشيال"

يخوض مغني الراب الشهير "شاهين" تجربته التمثيلية الثانية في مسلسل "سوشيال" المقرر إذاعته قريبا وقبل الموسم الرمضاني عبر شاشة الحياة، ويقدم فيها شخصية “مارشال” انفلونسر مشهور.

يعد "شاهين" من أشهر الشباب الذين يقدمون أغنيات على طريق الراب في مصر وحققت أغنيته "سيري" أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، واتجه مؤخرا للتمثيل بعد نجاحه في الغناء.

شارك شاهين في مسلسل "بيمبو" الذي عرض على منصة شاهد VIP، وحقق انتشارا كبيرا على المنصة الإلكترونية، مع زميله في الغناء "ويجز" وأحمد مالك وهدى المفتي وعدد من الفنانين الشباب.

طرحت الشركة المنتجة منذ ساعات البرومو الدعائي الأول لمسلسل "سوشيال" الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي حول السوشيال ميديا والمشاهدات وتأثيرها على الشباب وظهر شاهين متورط في جريمة قتل مع زملائه.

مسلسل "سوشيال" من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف محمد جلال، ويشارك في بطولته أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، تامر فرج، جيهان خليل، عابد عناني، إسلام حافظ، وفرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين الشباب.